Vox celebra la llegada de la prioridad nacional mientras el consejero aclara que aún no figura en el decreto

La aprobación este viernes del decreto ley de vivienda asequible por el Consejo de Gobierno ha abierto, como era previsible, una guerra de interpretaciones y enfoques políticos contradictorios y casi irreconciliables.

Mientras Vox ha celebrado que la norma incorpora el principio de prioridad nacional como una de sus principales exigencias, el propio consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, rebajó posteriormente el alcance de esa medida al explicar que el decreto no la recoge de forma expresa y que su aplicación se concretará más adelante mediante un reglamento basado en el concepto jurídico de arraigo y el tiempo de empadronamiento.

La aparente contradicción quedó patente apenas unas horas después de la aprobación del texto. El diputado regional de Vox Ignacio Arcas presentó el acuerdo como un triunfo político de su formación y aseguró que, gracias a a su partido, "el principio de prioridad nacional ya es una realidad también en la Región de Murcia". Según defendió, el decreto incorpora "este concepto básico y de sentido común" para "poner a los españoles en primer lugar" en el acceso a las ayudas públicas vinculadas a la vivienda.

Arcas enmarcó este acuerdo dentro de la estrategia nacional de su partido y sostuvo que la Región se suma así a otras comunidades donde, a su juicio, ya se aplica este criterio. Además, advirtió de que Vox seguirá exigiendo al Gobierno regional que la medida se desarrolle de forma efectiva en la futura regulación.

Sin embargo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Jorge García Montoro ofreció una explicación mucho más matizada. El consejero afirmó que el debate sobre la prioridad nacional estaba "superado" tras el consenso alcanzado con Vox y explicó que ese principio se traducirá jurídicamente en el concepto de arraigo, un criterio que ya existe para determinadas ayudas públicas.

En la práctica, precisó que ese arraigo se medirá mediante el tiempo de empadronamiento en la Región de Murcia y recordó que las condiciones concretas de acceso no aparecen todavía en el decreto aprobado este viernes. Su definición, insistió, se abordará en un desarrollo reglamentario posterior y siempre dentro del ordenamiento jurídico vigente.

Desde el PSOE, la diputada regional en el Congreso Irene Jódar restó valor al anuncio del Ejecutivo autonómico y sostuvo que, tras un año y medio de espera, el Gobierno regional ha presentado "un anuncio absolutamente vacío". A su juicio, el decreto sigue sin responder a las principales incógnitas que afectan a quienes buscan acceder a una vivienda.

"No sabemos qué van a costar las viviendas, que es lo que más le importa a los ciudadanos de la Región de Murcia. No han dicho ni los requisitos para acceder a esas viviendas con esa famosa prioridad nacional. No sabemos los precios, no sabemos los plazos, no sabemos nada nuevo", criticó.

La diputada socialista en el Congreso, Irene Jódar, asegura que la norma presentada este viernes es sólo "un anuncio vacío" / PSOE

La parlamentaria socialista reprochó además al Ejecutivo de Fernando López Miras haber mantenido el decreto "metido en un cajón durante un año y medio" para acabar anunciando un texto que, según afirmó, deja para un reglamento posterior cuestiones esenciales como los requisitos de acceso o el precio máximo de las viviendas.

A juicio del PSOE, esa circunstancia demuestra que el Partido Popular "está mercadeando con la vivienda" para satisfacer las exigencias de Vox en materia de prioridad nacional. Frente a ello, Jódar reivindicó las políticas impulsadas por el Gobierno de España, entre ellas la Ley Estatal de Vivienda y el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y preguntó cuándo firmará la Comunidad Autónoma el convenio que permitirá movilizar los fondos previstos para la Región de Murcia.

Izquierda Unida elevó aún más el tono de las críticas y calificó el decreto como "un engaño a la ciudadanía". La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, sostuvo que la norma vuelve a dejar la solución del problema de la vivienda "en manos del mercado", al apostar por incentivar la promoción privada en lugar de reforzar un parque público residencial.

¿Viviendas de 250.000 euros?

La formación considera que la nueva figura de vivienda asequible está "camuflada" bajo una supuesta categoría de vivienda protegida que, según denuncia, carece de los mecanismos habituales de calificación y protección. También cuestiona que los precios previstos puedan calificarse como asequibles, al estimar que una vivienda tipo podría superar los 230.000 euros, una cifra fuera del alcance de la mayoría de los salarios de la Región.

IU también rechazó frontalmente el acuerdo alcanzado entre PP y Vox sobre la prioridad nacional. Luna calificó ese requisito de "inconstitucional, xenófobo y discriminatorio" y anunció que la formación estudiará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad una vez conozca el desarrollo definitivo de la medida.

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Además, criticó el recurso al decreto ley para sacar adelante la reforma, al considerar que limita el debate parlamentario y la participación de los grupos políticos. Por ello, adelantó que solicitará que la norma se tramite posteriormente como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas.