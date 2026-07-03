Tráfico prevé casi cinco millones de desplazamientos por las carreteras de la Región este verano

La Dirección General de Tráfico inicia a las 15 horas de esta tarde el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año, para garantizar que los cerca de cinco millones de desplazamientos (4.924.574) previstos en las carreteras de la Región de Murcia en este periodo se desarrollen con las máximas condiciones de seguridad.

Del total de movimientos de vehículos previstos durante el verano, 2.407.367 se llevarán a cabo en el mes de julio, lo que supone un aumento previsto del 2,59% respecto al verano del año anterior, y 2.517.207 en el mes de agosto, que representa un 4,80% más que el mes de agosto en 2025.

En total, los 4.924.574 desplazamientos suponen un aumento del 3,70% respecto a los desplazamientos de largo recorrido realizados en las vías regionales en los meses de julio y agosto de 2025.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, que ha estado acompañada del comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo, en la presentación del dispositivo, ha detallado que, durante este periodo, habrá cuatro grandes operaciones para gestionar el dispositivo global: Salida, Primero de Agosto, 15 de agosto y Retorno del Verano.

• 1ª Operación del Verano 2026: del 3 al 5 de julio

• Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto

• Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 16 de agosto

• Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto

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Durante esos días, en las principales vías de la Región de Murcia, se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará 248 agentes para atender labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGT) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras. Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 6 unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTV.