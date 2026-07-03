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La Región registra sus mejores cifras de la historia en turismo extranjero y gasto hasta mayo

Los 463.349 visitantes extranjeros que llegaron en los primeros cinco meses del año dejaron un beneficio económico de 621,8 millones de euros

Los viajeros extranjeros destinan buena parte del presupuesto de su estancia al turismo gastronómico. | IVÁN URQUÍZAR

Los viajeros extranjeros destinan buena parte del presupuesto de su estancia al turismo gastronómico. | IVÁN URQUÍZAR

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Juanjo Ramírez

La Región de Murcia recibió un total de 463.349 turistas extranjeros en el acumulado de enero a mayo de este año, lo que supone un registro récord para este periodo y un crecimiento interanual del 1,3 por ciento, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, y según la estadística Egatur del INE, el gasto que realizaron estos visitantes en la Región alcanzó una cifra récord de 621,8 millones de euros, frente a los 593,9 millones de 2025; un 4,7 por ciento más.

De acuerdo con esta misma fuente, durante este periodo, el gasto medio diario de los turistas extranjeros en la Región alcanzó los 121,63 euros, un 11,6 por ciento más que en 2025 (el incremento medio en España fue del 3,5 por ciento). Durante su estancia en la Región, el turista extranjero gastó 1.341,97 euros, un 3,4 por ciento más que en el mismo intervalo de 2025. En el conjunto de España aumentó un 2,6 por ciento.

De igual modo, en el acumulado enero-mayo, la Región de Murcia fue la comunidad en la que los turistas internacionales realizaron estancias más prolongadas, 11 días, un dato muy superior a la media nacional, que fue 7 días.

En lo que respecta a la procedencia, Reino Unido fue el mayor mercado emisor de turismo internacional a la Región, con 142.065 visitantes, lo que representa un peso sobre el total del 30,7 por ciento. Francia fue el segundo, con 57.693 turistas y un 12,5 por ciento del turismo internacional recibido. Los Países Bajos, por su parte, ocuparon el tercer lugar, con 33.764 turistas que representan una cuota del 7,3 por ciento.

Bélgica envió 33.698 turistas a la Región, un 7,3 por ciento del total. Alemania fue el quinto emisor de turismo a la Región con 31.474 turistas, lo que supone una cuota del 6.8 por ciento. Países Nórdicos e Irlanda fueron el sexto y séptimo mercado, con 28.928 y 24.383 turistas y cuotas del 6,2 por ciento y 5,3 por ciento, respectivamente.

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En cuanto al medio de transporte utilizado por los turistas que viajan a la Región, el aéreo representó el 78,5 por ciento del volumen total en enero-mayo de 2026, es decir, 363.668 turistas, un 8,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

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