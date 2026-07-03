La Región permitirá construir hasta un 50% más de vivienda protegida en antiguos suelos industriales

El nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible de la Comunidad Autónoma llegará este viernes con una de las medidas urbanísticas de mayor alcance planteadas hasta ahora para incrementar la oferta residencial. El Gobierno regional incorporará un sistema de primas de edificabilidad que permitirá aumentar hasta un 40% el volumen edificable en determinados suelos urbanos y alcanzar el 50% cuando las promociones se destinen íntegramente a vivienda protegida, una fórmula con la que pretende hacer viables desarrollos que hasta ahora permanecían bloqueados por su elevado coste.

La iniciativa afectará a antiguos espacios industriales integrados desde hace años en la trama urbana, terrenos rodeados hoy por barrios residenciales cuya transformación resultaba, en muchos casos, inviable por las cargas económicas derivadas de su regeneración. Con el incremento de edificabilidad, el Ejecutivo considera que esos sobrecostes podrán compensarse y que esos solares podrán incorporarse al mercado para construir vivienda asequible.

La medida introduce además una novedad que el Gobierno regional considera pionera en España al vincular ese aumento de edificabilidad a la recuperación de suelos industriales degradados o infrautilizados dentro de las ciudades. El objetivo pasa por movilizar suelo urbano ya consolidado, evitar la expansión innecesaria hacia nuevos desarrollos y aprovechar espacios que cuentan ya con infraestructuras, transporte, equipamientos y servicios.

Otro de los cambios relevantes afectará a la tramitación urbanística. Los proyectos podrán desarrollarse mediante planes especiales sin necesidad de modificar previamente el Plan General de Ordenación Urbana, un requisito que hasta ahora suponía uno de los principales obstáculos administrativos para este tipo de actuaciones. La simplificación del procedimiento permitirá reducir de forma significativa los plazos necesarios para sacar adelante las promociones.

Desde el sector de la construcción, la valoración inicial de este avance resulta positiva. El presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, considera que el decreto responde a buena parte de las demandas que el sector venía trasladando durante los últimos meses.

Hernández felicitó tanto al Gobierno regional como a la Consejería de Fomento por el trabajo desarrollado durante la elaboración del texto y sostuvo que la norma aportará "esa flexibilidad de uso" que necesitaba el mercado residencial. A su juicio, el aumento de edificabilidad, junto con la posibilidad de impulsar viviendas en plantas bajas donde antes no estaba permitido y la reducción de los tiempos administrativos, constituyen herramientas que contribuirán a rebajar el coste del suelo y facilitar nuevas promociones.

Bloque de viviendas en construcción en la zona de Churra, Murcia. / Israel Sánchez

Un paso en la buena dirección, según Frecom

En opinión del presidente de Frecom, el incremento de edificabilidad permitirá precisamente compensar parte del precio del suelo, mientras que la tramitación mediante planes especiales evitará procesos que podían prolongarse demasiado en el tiempo. "Aumento de edificabilidad, flexibilidad de uso y agilidad, pues sin lugar a dudas, yo creo que este es uno de los pasos en los cuales hay que ir avanzando", afirmó.

El dirigente empresarial recordó que hasta ahora este tipo de actuaciones encontraba importantes limitaciones porque el uso de esos terrenos estaba fijado en los planes generales. Cualquier cambio obligaba a modificar ese planeamiento municipal, un procedimiento largo que, según explicó, terminaba paralizando numerosos proyectos. Con el nuevo marco jurídico, añadió, será posible compatibilizar antiguos usos industriales con la necesidad actual de generar vivienda protegida.

"Las medidas son una respuesta a las necesidades de la sociedad murciana", señala el presidente de Frecom, José Hernández

La federación considera que el beneficio no se limitará al propio sector constructor, sino que tendrá un impacto directo sobre el acceso a la vivienda. Hernández defendió que las medidas buscan ofrecer una respuesta "sobre todo a la sociedad murciana, a los jóvenes que son los que necesitan esa vivienda asequible".

A la espera de conocer el contenido íntegro del decreto, previsto para este viernes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, Frecom entiende que la Comunidad Autónoma da un paso importante para facilitar la promoción de vivienda. El presidente de la patronal también reclamó que la futura tramitación parlamentaria avance con rapidez para que las medidas puedan entrar en vigor cuanto antes.

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El decreto llega después del acercamiento alcanzado entre PP y Vox durante el Debate sobre el Estado de la Región. La formación de Santiago Abascal aceptó respaldar la norma tras incorporar varias de sus exigencias, entre ellas la exclusión de viviendas en polígonos industriales rodeados de actividad contaminante, la protección de áreas comerciales y la aplicación de la denominada prioridad nacional en determinadas ayudas vinculadas a la vivienda protegida y al alquiler.