Política
El PSOE hace oficial la lista de precandidaturas a las primarias: consulta municipio por municipio
Juan José González Amador competirá con Francisco Lucas por ser el candidato a Presidente del Gobierno Regional
El Partido Socialista ha publicado la lista de candidatos oficial que concurren al proceso de primarias del PSRM-PSOE para la elección del cabeza de lista para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y municipios de más de 20.000 habitantes.
Como se supo en la tarde de ayer, en clave autonómica, el abogado Juan José González Amador se presenta como candidato a las Primarias del PSRM. Por lo tanto, competirá con Francisco Lucas por el puesto.
Candidatos por municipios
- Murcia: Ginés Ruiz Maciá
- Cartagena: Manuel Torres García
- Lorca: Isabel Casalduero Jódar
- Yecla: Cristóbal Ruiz Mora
- Mazarrón: Miguel Ángel Peña Martínez y Bartolomé Méndez Méndez
- Las Torres de Cotillas: Francisco Jesús López Manzanera
- La Unión: Pedro López Milán
En el caso de que solo haya un precandidato, no tiene que recoger avales.
Para el resto, el plazo de presentación y recogida de avales se realizará del 4 al 11 de julio (hasta las 12 horas).
Si más de un precandidato presenta los avales necesarios: la campaña de información se desarrollará del 12 al 18 de julio y jornada de votación será el 19 de julio (proclamación de resultados en las siguientes 24 horas a la votación). En caso de ser necesaria una segunda vuelta la votación se realizará el 26 de julio (proclamación de resultados en las siguientes 24 horas a la votación).
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