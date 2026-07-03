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El PSOE hace oficial la lista de precandidaturas a las primarias: consulta municipio por municipio

Juan José González Amador competirá con Francisco Lucas por ser el candidato a Presidente del Gobierno Regional

Francisco Lucas, en una comparecencia ante los medios

Francisco Lucas, en una comparecencia ante los medios / Marcial Guillen

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Javier Ayala

Javier Ayala

El Partido Socialista ha publicado la lista de candidatos oficial que concurren al proceso de primarias del PSRM-PSOE para la elección del cabeza de lista para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y municipios de más de 20.000 habitantes.

Como se supo en la tarde de ayer, en clave autonómica, el abogado Juan José González Amador se presenta como candidato a las Primarias del PSRM. Por lo tanto, competirá con Francisco Lucas por el puesto.

Candidatos por municipios

  • Murcia: Ginés Ruiz Maciá
  • Cartagena: Manuel Torres García
  • Lorca: Isabel Casalduero Jódar
  • Yecla: Cristóbal Ruiz Mora
  • Mazarrón: Miguel Ángel Peña Martínez y Bartolomé Méndez Méndez
  • Las Torres de Cotillas: Francisco Jesús López Manzanera
  • La Unión: Pedro López Milán

En el caso de que solo haya un precandidato, no tiene que recoger avales.

Para el resto, el plazo de presentación y recogida de avales se realizará del 4 al 11 de julio (hasta las 12 horas).

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Si más de un precandidato presenta los avales necesarios: la campaña de información se desarrollará del 12 al 18 de julio y jornada de votación será el 19 de julio (proclamación de resultados en las siguientes 24 horas a la votación). En caso de ser necesaria una segunda vuelta la votación se realizará el 26 de julio (proclamación de resultados en las siguientes 24 horas a la votación).

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