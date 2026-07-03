Una propuesta para detectar precozmente el cáncer de ovario por medio de la IA

“¿Y si lo que estudias o investigas puede ser útil para la Economía Social en España o en otros países? ¡Queremos saber de ti y de tu propuesta empresarial!”, con esta frase la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, Ucomur, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM, interpelaban a principios de este año a los estudiantes universitarios y doctorandos matriculados en universidades españolas y extranjeras con el objetivo de que se sumaran a la convocatoria del certamen Transfer-ES.

Este premio ha tenido como objetivo promover la Economía Social desde la universidad, impulsar el emprendimiento y favorecer la transferencia del conocimiento. Sin importar cuál fuera la rama de los estudiantes, la UCAM (por medio del Grupo Gaia de Investigación en Responsabilidad Social, Medio Ambiente e Innovación) y Ucomur han querido saber cómo estos alumnos/as imaginan que podrían las empresas de Economía Social beneficiarse de tus estudios e investigaciones.

El certamen se anunció el pasado mes de marzo durante la celebración de la Semana Universitaria de la Economía Social organizada por la UCAM en el campus de los Jerónimos. Durante la presentación intervinieron José Luis Mendoza, director general de Relaciones Institucionales de la UCAM; Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social; Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y catedrático extraordinario de Cooperativismo y Economía Social; y Elena Díaz, coordinadora de programas europeos e integrante del Grupo Gaia de la UCAM. El plazo para la recepción de propuestas concluyó el 31 de mayo con un total de veintiuna iniciativas presentadas.

Políticas públicas, medicina e investigación, marketing, transporte y logística, economía de los cuidados, banca y finanzas, responsabilidad social corporativa, migración o medioambiente son algunas de las áreas que cubren las propuestas presentadas lo que prueba la transversalidad de la Economía Social. La dispersión de las iniciativas en el mapa mundial prueba también la adecuación del modelo a cualquier territorio y contexto socioeconómico. De las veintiuna propuestas, quince plantean su aplicación en España, comenzando por la Región de Murcia y llegando a Canarias o Valencia. Seis tienen un impacto internacional, desde el norte de África, Colombia, Italia y Alemania.

El jurado del certamen ha estado compuesto por expertos en Economía Social, emprendimiento y transferencia de conocimiento de la UCAM y Ucomur, así como una representante de los estudiantes sin participación activa en el concurso y que ha sido la encargada de levantar acta.

En este sentido, los miembros del jurado han sido:

José Antonio Murcia Sánchez. Economista con especialización en gestión empresarial y financiera. Con más de 30 años de trayectoria, fue directivo en CaixaBank, donde lideró oficinas y centros institucionales. Actualmente colabora con la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM y es voluntario en Fundación Cepaim como asesor económico. Está certificado en Wealth Management y asesoramiento financiero.

Economista con especialización en gestión empresarial y financiera. Con más de 30 años de trayectoria, fue directivo en CaixaBank, donde lideró oficinas y centros institucionales. Actualmente colabora con la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM y es voluntario en Fundación Cepaim como asesor económico. Está certificado en Wealth Management y asesoramiento financiero. Ruth Guerola Olivares. Licenciada en Derecho, es directora del Área de Empresa de Ucomur desde 1993 y asesora Jurídica de Ucomur y Ucoerm. Máster en Gestión y Administración de Empresas de Economía Social, Guerola es técnica para la asistencia al autoempleo, experta en Igualdad, formadora del Servicio de Empleo y Formación, coordinadora de proyectos europeos y ofrece asesoramiento a colectivos desfavorecidos.

El levantamiento de acta corrió a cargo de:

Elena Díaz Martínez. Doctoranda de Economía Social en la UCAM. especialista en emprendimiento, economía social y atención a colectivos vulnerables. Desde 2024 es Responsable de Programas Europeos en UCOMUR, donde coordina iniciativas de cooperación e investigación en el marco de programas INTERREG, FSE+, Europa Creativa y Horizonte Europa, alineadas con las estrategias regionales y europeas de economía social.

Los criterios de valoración utilizados para alcanzar el veredicto han sido la adecuación a los principios de la Economía Social (25%); la aplicación innovadora del conocimiento académico o investigador (25%); la viabilidad y coherencia del proyecto empresarial (20%); el impacto social y territorial del proyecto (20%); y la claridad, estructura y calidad de la redacción (10%) .

Iniciativas ganadoras

La propuesta ganadora plantea una cooperativa de trabajo asociado de base sociosanitaria y tecnológica que implementaría una inteligencia artificial aplicada a la detección precoz del cáncer de ovario mediante ecografía transvaginal. El proyecto, que parte de una tesis doctoral, ha desarrollado modelos híbridos de IA capaces de clasificar tumores ováricos en ocho categorías clínicas con más del 92% de exactitud. Esta tecnología incorpora, además, interpretabilidad visual y gestión de la incertidumbre para un uso responsable en la práctica médica. La cooperativa desarrollaría tres líneas de actividad —apoyo ecográfico, revisión remota para hospitales comarcales y formación en IA responsable— con una implantación piloto en la Región de Murcia y vocación de réplica en otras comunidades autónomas. Esta iniciativa contribuiría a reducir las desigualdades en salud en la mujer y a generar empleo cualificado en el ámbito de la Economía Social.

Igor García Atutxa, alumno de Doctorado de la UCAM en Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental, es el ideador de esta iniciativa.

La idea que se ha alzado con el segundo premio, Mycelium Coop., propone una cooperativa en la Región de Murcia que transforma residuos vegetales agrícolas —podas de frutales, paja de cereales y restos hortofrutícolas— en biomateriales de diseño de alto valor mediante el cultivo controlado de micelio. El resultado tendría aplicaciones en paneles acústicos, interiorismo y embalaje de lujo ecológico dirigidos a arquitectura sostenible y diseño. El proyecto adopta la figura de la Sociedad Cooperativa Integral, combinando una cooperativa de trabajo asociado formada por perfiles técnicos (biotecnólogos y diseñadores industriales) con una cooperativa agraria cuyos socios aportan la materia prima, articulando así todo el proceso. Con la Región de Murcia como laboratorio piloto replicable a otras comunidades, el proyecto espera generar empleo rural cualificado, reducir emisiones mediante la valorización de residuos agrícolas y avanzar en economía circular.

Esta idea parte de Patricia Martínez Alcaraz, alumna de Grado de la Facultad de Economía y Empresa.

Y, por último, la tercera propuesta galardonada propone la creación de una cooperativa de trabajo asociado especializada en neuromarketing para mejorar la competitividad del packaging de las cooperativas agroalimentarias ecológicas. La iniciativa parte de una tesis doctoral desarrollada en la UCAM que analiza, mediante técnicas de eye-tracking, electroencefalografía y respuesta galvánica de la piel, cómo perciben los consumidores los envases de productos ecológicos frente a los convencionales.

Aprovechando que la Región de Murcia concentra más del 30% de su superficie cultivada en agricultura ecológica y que cooperativas como las asociadas a FECOAM facturan más de 1.200 millones de euros —el 80% procedente de exportación—, la cooperativa ofrecería servicios de consultoría en neurociencia del consumidor y rediseño de packaging basado en evidencia científica. La cooperativa nacería en la Región de Murcia con vocación de expandirse a otras regiones, generando empleo cualificado, reteniendo talento científico y reforzando la competitividad.

La autora de la idea es Marta Gandía Sabater, que cursa un máster en la UCAM.

La organización del certamen da por conseguidos los objetivos con los que partió la convocatoria del premio Transfer-ES: lograr que estudiantes de grado, máster y doctorado utilizaran los conocimientos adquiridos en sus estudios e investigaciones e idearan cómo trasladarlos a las entidades de Economía Social, para contribuir a su mejora y competitividad. El impulso del emprendimiento y la estimulación la creatividad del alumnado, además de fortalecer la colaboración entre universidad y empresa, han sido otros de los objetivos perseguidos.

Noticias relacionadas

La UCAM y Ucomur "felicitan a todos los participantes por el esfuerzo y la dedicación puestos en el desarrollo de las propuestas presentadas". Además, "ambas entidades animan tanto a quienes han mandado iniciativas como a quienes tienen alguna en mente a utilizar los recursos gratuitos para emprender del Hi TECH de la UCAM y de la Oficina de Apoyo a la Persona Emprendedora de Ucomur, a fin de materializar sus propuestas y crear nuevas empresas de Economía Social".