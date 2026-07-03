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Este es el estado de las playas de la Región de Murcia hoy: Consulta dónde hay bandera roja

Solo Los Alcázares y San Pedro del Pinatar gozan de bandera verde en todas sus playas.

Playa del Arenal de La Manga en una imagen de archivo

Playa del Arenal de La Manga en una imagen de archivo / CARM

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Javier Ayala

Javier Ayala

El primer fin de semana de julio siempre está marcado por el desembarco de turistas que comienzan las vacaciones llegados desde otras partes del país o del mundo a nuestra Región. Antes de 'ir a lo loco' en busca de la primera playa, te preparamos una lista con el estado del litoral:

Este viernes, solo Los Alcázares y San Pedro del Pinatar gozan de bandera verde en todas sus playas.

En Cartagena se ha prohibido el baño en Cala Reona, donde ahora mismo ondea la bandera roja.

Banderas amarillas

Cartagena: Calblanque y Sirenas

Águilas: La Carolina

La Unión: El Lastre

Lorca: Puntas de Calnegre y Parazuelos

Mazarrón: Percheles

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