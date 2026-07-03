Litoral
Este es el estado de las playas de la Región de Murcia hoy: Consulta dónde hay bandera roja
Solo Los Alcázares y San Pedro del Pinatar gozan de bandera verde en todas sus playas.
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El primer fin de semana de julio siempre está marcado por el desembarco de turistas que comienzan las vacaciones llegados desde otras partes del país o del mundo a nuestra Región. Antes de 'ir a lo loco' en busca de la primera playa, te preparamos una lista con el estado del litoral:
Este viernes, solo Los Alcázares y San Pedro del Pinatar gozan de bandera verde en todas sus playas.
En Cartagena se ha prohibido el baño en Cala Reona, donde ahora mismo ondea la bandera roja.
Banderas amarillas
Cartagena: Calblanque y Sirenas
Águilas: La Carolina
La Unión: El Lastre
Lorca: Puntas de Calnegre y Parazuelos
Mazarrón: Percheles
San Javier: Pedrucho I
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