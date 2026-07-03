La nueva ley de vivienda de la Región de Murcia: terrazas sin computar, rebajas fiscales y más edificabilidad

Antes de la tramitación parlamentaria y con el respaldo alcanzado tras semanas de negociación, el Gobierno regional ha activado una de sus principales apuestas para responder al problema del acceso a la vivienda. La aprobación del decreto ley de vivienda asequible abre una nueva etapa en la política urbanística de la Región de Murcia con la promesa de acelerar promociones, ampliar la oferta y facilitar la compra de vivienda a jóvenes y familias mediante incentivos fiscales, menos trámites y nuevas fórmulas para aprovechar el suelo disponible.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este viernes el decreto ley de vivienda asequible, una norma con la que el Ejecutivo autonómico pretende impulsar la construcción de nuevas viviendas mediante la simplificación administrativa, incentivos urbanísticos y ventajas fiscales para facilitar el acceso a jóvenes y familias. El texto, anunciado por el presidente Fernando López Miras durante el Debate sobre el Estado de la Región, iniciará ahora su tramitación parlamentaria en la Asamblea Regional.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, presentó el contenido de una norma que definió como "una de las reformas más innovadoras y ambiciosas impulsadas por el Gobierno del presidente Fernando López Miras". Según explicó, el decreto nace tras un proceso de diálogo con colegios profesionales, entidades sociales, usuarios y representantes del sector inmobiliario para diseñar medidas "rigurosas, útiles, flexibles y adaptadas a la realidad actual".

La filosofía del texto parte de un diagnóstico que el Ejecutivo regional considera evidente. "El principal problema de la vivienda hoy en España es la falta de oferta y este decreto actúa directamente sobre este problema", afirmó García Montoro, quien sostuvo que el objetivo consiste en construir más viviendas en menos tiempo y ofrecer un marco jurídico estable para favorecer nuevas promociones.

La norma se articula sobre tres grandes ejes. El primero persigue reducir la burocracia mediante la declaración de urgencia de todos los procedimientos relacionados con vivienda asequible. Esa prioridad administrativa permitirá que los expedientes vinculados a estas promociones tengan preferencia sobre el resto y facilitará nuevas herramientas como el proyecto unificado residencial, con el que el Gobierno regional calcula que algunos procedimientos urbanísticos podrán acortarse en más de un 50%.

El segundo bloque incorpora incentivos destinados tanto a promover nuevas promociones como a facilitar la adquisición de vivienda. Entre ellos figura la aplicación del tipo superreducido del 4 % para quienes compren una vivienda asequible y la ampliación del límite de renta para acceder a esos beneficios fiscales, que pasa de 2,5 a 5,5 veces el IPREM, el indicador que utiliza la Administración para establecer el acceso a ayudas públicas según el nivel de ingresos.

Junto a estas medidas fiscales, el decreto introduce, tal y como adelantó La Opinión, un sistema de primas de edificabilidad para favorecer la construcción de vivienda protegida, recuperar espacios degradados y revitalizar cascos históricos. Entre las principales novedades destaca un incentivo específico para transformar antiguos suelos industriales de uso residencial, donde la edificabilidad podrá incrementarse hasta un 40 %, porcentaje que alcanzará el 50 % cuando toda la promoción se destine a vivienda protegida.

La regulación también contempla mecanismos para reactivar edificios inacabados y urbanizaciones paralizadas, siempre que al menos la mitad del proyecto se reserve para vivienda protegida. Según el consejero, estas medidas permitirán eliminar "cicatrices urbanas" y recuperar espacios actualmente sin uso.

La mejora de la calidad residencial constituye el tercer pilar del decreto. Una de las novedades más destacadas consiste en que las terrazas cubiertas dejarán de computar edificabilidad hasta un máximo del 30 % de la superficie de la vivienda. García Montoro defendió que esta medida permitirá que "una familia no tenga que elegir entre tener terraza o tener salón", mejorando la habitabilidad de las futuras viviendas sin reducir el espacio interior.

Prioridad nacional, una polémica que se pospone al desarrollo reglamentario

Durante el turno de preguntas, el consejero explicó que el acuerdo alcanzado con Vox sobre el denominado principio de prioridad nacional se traducirá en el concepto jurídico de arraigo, basado en el tiempo de empadronamiento. No obstante, precisó que las condiciones concretas de acceso a las viviendas no figuran aún en el decreto y se desarrollarán posteriormente mediante un reglamento específico, siempre dentro del marco legal vigente.

Tampoco concretó el futuro precio máximo de las viviendas protegidas. García Montoro recordó que el módulo actual, fijado en 1.655 euros por metro cuadrado, "está completamente fuera de la realidad" y defendió la necesidad de adaptarlo a los costes reales de construcción. La nueva orden que regulará ese precio continúa en elaboración y todavía no existe una cifra definitiva.

Sobre la tramitación parlamentaria, el consejero indicó que el decreto deberá ser convalidado por la Asamblea Regional antes del 3 de agosto, aunque confió en que el procedimiento pueda completarse antes de esa fecha.

Las preguntas también abordaron la financiación europea para políticas de vivienda. En relación con las declaraciones realizadas por la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, García Montoro sostuvo que la Región de Murcia no puede acceder actualmente a determinados instrumentos financieros porque computan como endeudamiento, una situación que vinculó al sistema de financiación autonómica.

El consejero confirmó además que algunas de las medidas incluidas en el decreto tendrán una vigencia limitada de dos años, al responder a la actual situación de emergencia residencial, mientras que otras permanecerán de forma indefinida por su capacidad para estimular la construcción de vivienda a largo plazo.

Con esta aprobación, el Ejecutivo murciano inicia una nueva fase de una estrategia que pretende aumentar el parque residencial disponible mediante cambios urbanísticos, incentivos económicos y una reducción significativa de los tiempos administrativos. La efectividad de esas medidas dependerá ahora tanto de la convalidación parlamentaria como de su desarrollo reglamentario y de la respuesta del sector promotor.