Los MIR murcianos verán subir su nómina entre 52 y 166 euros al mes

Estatuto Marco y real decreto de residentes, dos normas que se encuentran en tramitación y que marcarán el futuro de la relación laboral de los profesionales sanitarios con los sistemas de salud. La primera de ellas tiene al colectivo médico en pie de guerra desde el pasado año con ocho huelgas consecutivas contra el Ministerio de Sanidad; la segunda reforma, la que regula la relación laboral del personal residente de Ciencias de la Salud, acaba de salir a exposición pública e incluye mejoras como la limitación de las guardias, la mejora de los descansos y la actualización de las retribuciones que cobran los residentes que se están formando para obtener la especialidad.

En las mejoras retibutivas, el Ministerio de Sanidad plantea en el proyecto de real decreto una mejora del complemento de grado de formación desde el primer curso, lo que se traduce en un aumento de la nómina de entre 52 y 166 euros brutos mensuales para los médicos internos residentes (MIR) de la Región de Murcia en función del año de residencia en el que se encuentren, una mejora de la que se beneficiarían los 1.321 facultativos residentes que hay actualmente en el Servicio Murciano de Salud (SMS), según las cifras facilitadas por la Consejería de Salud.

En concreto, Sanidad plantea una mejora del complemento de grado vinculado a los conocimientos, competencias, autonomía y responsabilidades que se adquieren progresivamente durante la residencia.

Los porcentajes mínimos serán del 10% en primer año, 20% en segundo, 30% en tercero, 40% en cuarto y 50% en quinto, «sin perjuicio de que los servicios de salud puedan acordar cuantías superiores», detalla el documento inicial que ha salido a exposición pública y que actualizará, casi 20 años después, la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, ya que la normativa vigente es de 2006.

El texto mantiene el complemento de atención continuada para retribuir las guardias y otras actividades asistenciales fuera de la jornada ordinaria vinculadas al itinerario formativo, así como el plus de residencia en los territorios donde esté establecido.

Además, se garantiza que el personal residente perciba el 100% de sus retribuciones ordinarias, fijas y periódicas desde el primer día en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

El proyecto señala que la jornada ordinaria de los residentes no podrá superar las 35 horas semanales y se fijará por convenio colectivo, aunque los afectados recuerdan que su jornada real está compuesta por la ordinaria y la complementaria (guardias), lo que les lleva a tener que hacer 45 horas semanales, lo que consideran un agravio comparativo con el resto de trabajadores públicos.

En lo que respecta a la jornada, la reforma refuerza los descansos mínimos que deberá ser al menos de 12 horas entre jornadas y de 24 horas ininterrumpidas a la semana (domingos).

Sanidad estipula que si este descanso semanal no pudiera disfrutarse, deberá compensarse en un plazo máximo de 14 días.

Limitación de las guardias

El documento del nuevo real decreto también entra a ‘ordenar’ uno de los aspectos más polémicos en el trabajo de los residentes: las guardias.

Según establece, las guardias no podrán superar los 17 horas de trabajo y se fija, con carácter general, un máximo de 68 horas mensuales de guardias, lo que equivale a cuatro guardias de duración máxima. No obstante, deja la puerta abierta a una quinta guardia al mes siempre que exista una justificación y previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales.

De esta forma, la suma de la jornada ordinaria y las guardias no podrá superar las 45 horas semanales de promedio.

Ante estas modificaciones, el responsable de residentes en el Sindicato Médico CESM Región de Murcia, Dani Nova, considera que «el nuevo real decreto es un copia y pega del Estatuto Marco, pero adaptado a los sanitarios en formación», ya que los residentes son personal laboral y el Estatuto solo regula al personal estatutario.

Reconoce que en la jornada global hay una mejora, ya que se pasa de las 48 horas semanales actuales a 45 horas, al tiempo que se regulan los descansos con 12 horas entre jornada y jornada, algo que ya existe en la Región de Murcia y que se aplica desde el acuerdo alcanzado con la Consejería tras la huelga de residentes de 2020 en la comunidad. Por lo que afirma que «en este ámbito, no supone ningún avance».

Sobre la limitación de guardias, Nova también apunta a que hay gato encerrado, ya que en la teoría dice que el máximo será de 17 horas, excepto en festivos y puentes, «que representan el 30% de los días del año», por lo que con esa ‘coletilla’ da pie a que se puedan hacer guardias de 24 horas si hay necesidades del servicio, «al igual que sucede en el texto del Estatuto Marco».

Las mejoras retributivas se aplicarán desde enero de 2027, mientras que las de jornada laboral y descansos será desde septiembre de 2027.

David Montes / L.O.

«Es un avance, pero no se resuelve la precariedad del residente»

«El texto supone un avance, pero no resuelve por completo la precariedad del residente». Así lo considera David Montes, vicepresidente de la Asociación MIR España (AME), desde donde ya estudian al detalle el documento del nuevo real decreto de residentes del Ministerio de Sanidad para presentar alegaciones durante el trámite de audiencia. Montes explica a La Opinión que «se introducen mejoras laborales y en prevención de riesgos laborales y psicosociales, algo muy importante si se tiene en cuenta que en lo que va de año se han suicidado tres residentes en nuestro país».

Respecto al decreto vigente, de 2006, «supone un avance relevante y aunque valoramos positivamente la mejora del complemento de grado de formación respecto al texto actual, consideramos que el incremento continúa siendo insuficiente».

La propuesta de la Asociación MIR planteaba unas retribuciones mínimas sin guardias de 30.000 euros brutos/año para los residentes de primer año (R1); de 33.000 euros brutos/año para los R2; de 36.000 euros brutos/año para los R3; los 39.000 euros brutos/año para los R4; y de 42.000 euros brutos/año para los residentes de quinto año (R5). Entre los límites incluidos y que consideran necesarios está el marcar un máximo general de cuatro guardias al mes, las 17 horas continuadas de trabajo, las 45 horas semanales de media y la prohibición de realizar la jornada ordinaria tras una guardia. «También incorpora el derecho a conocer la planificación de la jornada con antelación y obliga a implantar sistemas de registro horario efectivos», apunta David Montes.

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Además, recuerda que respecto al primer borrador, el nuevo texto refuerza algunas garantías importantes, ya que exige consentimiento expreso del residente para realizar una guardia adicional excepcional, permite revocarlo en cualquier momento y establece que esa decisión no podrá tener consecuencias negativas en su evaluación, progresión formativa o relación laboral. «También valoramos positivamente la incorporación de evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales, protocolos ante incidentes graves y una regulación más desarrollada de prevención y salud laboral. Son avances necesarios para reconocer que la residencia no puede sostenerse sobre el agotamiento físico y emocional de los profesionales en formación», dice.