Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de julio

A priori es normal pensar que el mes de julio no trae consigo ningún día festivo a la Región de Murcia y que solo disfrutarán de tiempo libre extra aquellos que tengan vacaciones. Y es que si atendemos al calendario laboral de 2026, no contempla jornadas festivas nacionales ni autonómicas durante este mes.

No obstante, no está todo perdido para aquellos que no cuenten con periodo vacacional en julio. Los habitantes de hasta nueve municipios del territorio murciano sí podrán disfrutar de un día no laborable durante este mes. Algunos celebran la festividad de la Virgen del Carmen, mientras que otros su constitución oficial como territorio propio o el día de su patrón.

En concreto, son Alguazas, Calasparra, Ceutí, Fuente Álamo, Lorquí, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, La Unión y Villanueva del Río Segura las localidades tendrán un día festivo este mes.

Consulta, a continuación, los días festivos en cada municipio de la Región de Murcia en julio:

Alguazas: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

Calasparra: 30 de julio, Día de los Santos.

Ceutí: 22 de julio, día de Santa María Magdalena.

Fuente Álamo: 20 de julio, Día de la Villa.

Lorquí: 24 de julio, víspera de su Patrón Santiago Apóstol.

Puerto Lumbreras: 7 de julio, Día de la Independencia.

San Pedro del Pinatar: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

La Unión: 27 de julio, inicio de sus fiestas locales.

Villanueva del Río Segura: 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

Próximos festivos en la Región de Murcia

Estos son los días festivos restantes durante lo que queda de año, comunes a toda la Región de Murcia: