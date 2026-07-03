Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba

La primera prueba de las oposiciones al cuerpo de Maestros de la Región de Murcia de este año ha supuesto una limpia que se ha llevado por delante al 63% de los aspirantes. Solo el 37% de los opositores ha aprobado.

Los resultados totales se han conocido a última hora de la mañana de este viernes, cuando la propia Consejería de Educación y Formación Profesional ha informado de ellos, resultados que tenían a los 9.451 aspirantes que se presentaron al examen el pasado 20 de junio con el corazón en vilo.

Las especialidades más castigadas han sido Inglés, en la que el 75,5% de los opositores ha suspendido, y Audición y Lenguaje, con un 72,2% de suspensos.

La indignación entre quienes confiaban en esta convocatoria para lograr una plaza de maestro en la Región de Murcia comenzó a aumentar en la tarde del jueves cuando se conocieron los primeros resultados de las correcciones de los tribunales, cifras adelantadas por LaOpinión, y en las que ya se vislumbraba un resultado carastrófico, como lo llegó a calificar el responsable del sindicato ANPE.

Las previsiones se cumplen con un 63% de suspensos y únicamente el 37% de aprobados, un total de 3.528 opositores de los 9.451 que se presentaron a las pruebas. Pese a lo llamativo de la cifra, Educación insiste en que se trata de "un porcentaje similar a convocatorias anteriores, en las que hubo pruebas eliminatorias".

Por especialidades, en Pedagogía Terapéutica ha superado la primera prueba el 42% (564 candidatos); en Música ha aprobado la primera prueba el 40,8% (123 candidatos aprobados); en Educación Infantil ha superado la primera prueba el 40,7%, 1.223 aprobados; en Francés ha aprobado el 40,2% de los candidatos, 103 aprobados; en Educación Física ha superado la primera prueba el 38,8% de los aspirantes, 368 aprobados; en Educación Primaria ha superado la primera prueba el 35,8%, 771 candidatos; en Audición y Lenguaje ha superado la prueba el 27,8% de los presentados, 169 aprobados; y en Inglés ha aprobado el 24,5% de los aspirantes, 207 personas.

Aprobados por especialidad Pedagogía Terapéutica 42%

Música 40,8%

Educación Infantil 40,7%

Francés 40,2%

Educación Física 38,8%

Educación Primaria 35,8%

Audición y Lenguaje 27,8%

Inglés 24,5%

La ratio de aspirantes cae hasta de un 5,8 a un 2,1

El sistema de ingreso en el cuerpo de Maestros se estructura en dos fases: la de oposición, que consta de dos pruebas, que tienen carácter eliminatorio, y la de concurso. Esto lleva a que tras los resultados conocidos, solo 3.528 opositores pasen a la segunda fase de las pruebas y serán estos los que se disputarán una de las 1.607 plazas para maestros que ofrece el Gobierno regional.

Si en la prueba del pasado mes de junio la ratio de aspirantes que se presentaban por plaza era de 5,8, tras la debacle de este primer examen, la ratio para la siguiente prueba cae hasta un 2,1. Es decir, de media dos aspirantes se disputarán cada una de las plazas en juego, aunque esto variará en función de la especialidad educativa, el número de aprobados y la cifra de plazas convocadas.

Ante estos resultados, el consejero de Educación, Víctor Marín, defiende "la profesionalidad y capacidad técnica de los tribunales de oposición, que actúan con total independencia", y recuerda que "la primera prueba es eliminatoria, es decir, que sólo pasan a la segunda parte del proceso los candidatos que han superado la primera, por lo que no cabe realizar comparaciones con la última convocatoria del cuerpo de Maestros, que careció de pruebas eliminatorias porque formaban parte de los procesos de estabilización de empleo".

Marín también sostiene que "las previsiones son que la práctica totalidad de las plazas se cubrirán", aunque esto es algo que ponía en duda este mismo viernes el presidente de ANPE, José Antonio Martínez Robles, en el caso de Audición y Lenguaje, donde hay 169 aprobados y 184 plazas convocadas, por lo que no todas serán cubiertas.

Desarrollo de las oposiciones

Este año, por primera vez, se han implantado novedades en las oposiciones al cuerpo de Maestros, como la opcionalidad en la prueba práctica, pudiendo elegir los candidatos entre dos ejercicios; que el ejercicio práctico ha sido diseñado por una comisión formada por cinco miembros; que los criterios de corrección se publicaron con anterioridad, en la convocatoria de las oposiciones; y que los candidatos se han podido llevar su examen porque se ha realizado en papel autocopiable.

Sobre el diseño de la convocatoria, Educación recuerda que la primera prueba de la fase de oposición se estructura en dos partes. La parte A es un examen de carácter práctico consistente en la realización de una serie de ejercicios que permitan comprobar que los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que optan. En esta convocatoria se incorpora la opcionalidad en esta prueba con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias opciones o preguntas.

La parte B de la primera prueba consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos temas extraídos al azar por el tribunal.

Para superar cada una de estas pruebas, el aspirante debe obtener al menos el 25% de la puntuación máxima posible en cada parte. Además, la media ponderada de ambas pruebas debe alcanzar como mínimo el 50% para poder continuar en el proceso selectivo.

Quienes superen la primera prueba realizarán la segunda prueba, que consiste en la presentación y defensa ante el Tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica. Para superar esta fase, el aspirante debe obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre diez, resultado de la suma de ambas partes.

A continuación se valorarán los méritos del aspirante en la fase de concurso, como la experiencia docente previa, la formación académica y otros méritos relacionados con la docencia. La puntuación final de estos procedimientos selectivos se calculará ponderando en dos tercios la fase de oposición y en un tercio la fase de concurso.

La segunda prueba se comenzará a realizar la próxima semana y las listas de seleccionados se publicarán la última semana de julio.