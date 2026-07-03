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Protesta

La indignación estalla entre los opositores tras conocer los resultados y anuncian una protesta frente a la Conserjería de Educación

Los aspirantes a Inglés, con la mayor tasa de suspensos, son quienes están promoviendo la protesta

Opositores durante un examen.

Opositores durante un examen. / EL PERIODICO

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Javier Ayala

Ana García

Los pésimos resultados de las calificaciones publicadas de las primeras categorías han levantado la indignación de los miles de aspirantes que se presentaron el pasado 20 de junio a la macro-oposición al cuerpo de Maestros. las tasas de aprobados de momento se encuentran entre el 24 y el 41%, lo que supone "el porcentaje de aprobados más bajo de la historia de las oposiciones al cuerpo de Maestros" en la comunidad, tal y como afirma el presidente del sindicato ANPE, José Antonio Martínez Robles.

Por ello, los opositores se han movilizado, más concretamente los de Inglés, que ya han anunciado una convocatoria para el próximo lunes 6 de julio a las 10.00 horas en la Conserjería de Educación. "No a notas injustas. Basta de falta de transparencia y criterios discrecionales. Por una evaluación justa, transparente y objetiva. ¡Nos movilizamos!", es el lema del cartel con el que se está anunciando la protesta.

Cartel anunciador de la protesta de los opositores.

Cartel anunciador de la protesta de los opositores. / L. O.

Inglés es la que tiene una mayor tasa de suspensos hasta el momento. Solo han aprobado el 24,5% de los que se presentaron a la primera prueba. De los 844 opositores presentados, lo han hecho 207.

Noticias relacionadas y más

Las cifras que maneja el sindicato muestran que aún están pendientes de incorporar los datos completos de 5 tribunales de Música; 33 tribunales de Educación Primaria; 20 tribunales de Pedagogía Terapéutica; y 15 tribunales pendientes de Infantil.

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