Hallada en La Manga del Mar Menor la primera anidación de tortuga boba de este año en la Región con 75 huevos

La Región de Murcia ha registrado su primera anidación de tortuga boba ('Caretta caretta') en lo que va de año, un hallazgo que ha dejado una puesta de 75 huevos en La Manga del Mar Menor y que ha obligado a activar un protocolo de protección y traslado para garantizar la seguridad del nido.

El desove fue localizado inicialmente sobre la altura del kilómetro 10, según han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Por indicación de los técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, la puesta ha sido traslocada al kilómetro 15 de La Manga, un emplazamiento considerado más seguro para el correcto desarrollo de los ejemplares.

Del total de la nidada, los operarios han trasladado 70 huevos al nuevo punto de la playa, mientras que los cinco restantes han sido derivados a una incubadora para su monitorización controlada.

En la nueva zona de destino se ha montado una infraestructura de protección perimetral que permanecerá instalada de forma ininterrumpida hasta que se produzca la eclosión.

Asimismo, el nido estará permanentemente vigilado y monitorizado por Agentes Medioambientales, técnicos de la Consejería competente y personal voluntario adscrito a la campaña institucional 'Territorio Tortuga'. Este nido constituye el décimo detectado en la comunidad autónoma desde que existen registros oficiales.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha celebrado la noticia a través de la red social 'X', donde ha indicado que el nido será cuidado y balizado por técnicos de la Región de Murcia y voluntarios de 'Territorio Tortuga' hasta la eclosión de los huevos a final de verano.