Los docentes exigen la suspensión de clases ante avisos extremos de calor de la AEMET, al igual que con las lluvias

Suspender las clases presenciales en los centros educativos de la Región de Murcia a partir de las 11.00 de la mañana ante episodios de calor extremo y avisos de nivel naranja o rojo de la AEMET, al igual que sucede en los casos de lluvia, es una de las medidas que reclama el sindicato educativo ANPE al Gobierno regional.

Como cada año, ANPE hacia este viernes balance del final de curso, un periodo que ha estado marcado principalmente por el exceso de temperaturas en clase que han tenido que soportar tanto alumnos como docentes y que ha obligado a los equipos directivos a improvisar ante la falta de medidas y directrices concretas por parte de Educación, que deja en manos de los centros la decisión última.

Ante esta realidad, el sindicato en la Región de Murcia ha elaborado un riguroso informe con las mediciones de temperaturas de los últimos once años, trabajo que ha remitido tanto a la Consejería como al Defensor del Pueblo, exigiendo que se tomen medidas de inmediato.

El presidente de ANPE, José Antonio Martínez Robles, considera urgente que el Ejecutivo murciano cree la Mesa del Calor de la Región de Murcia, integrada por las organizaciones sindicales y demás organismos especializados con el objetivo de consensuar y debatir soluciones reales.

También se refiere al reciente anuncio del presidente murciano, Fernando Lopez Miras, de poner en marcha el Plan ClimaTIZA, dotado con 89 millones para dotar de aire acondicionado a todos los centros educativos murcianos antes de 2030. “Pero es necesario realizar una auditoría previa y conocer las necesidades reales porque la situación es muy distintas en unos y otros centros”, insiste.

El secretaria de acción sindical de ANPE, Diego Jesús Romera, recuerda que “este año, desde mayo, le han dado situaciones insoportables con más de 30 grados en el interior de algunos centros” y ante esto “la improvisación no puede seguir siendo la respuesta de la Consejería”, sostienen desde el sindicato.

Con el fin de aportar soluciones, han elaborado un decálogo de mínimos que han remitido a Educación y en el que se plantea la mencionada automatización de alertas por la AEMET cuando haya avisos naranja o rojo, reduciéndose la actividad presencial y garantizando el retorno en transporte escolar de los alumnos; así como la puesta en marcha de un plan de climatización solar fotovoltaica; un paquete de obras de emergencia para infraestructuras de sombra como la instalación de toldos, pérgolas y elementos de protección exterior; la rehabilitación energética; la adecuación de instalaciones eléctricas y la dotación de sistemas de ventilación, entre otras.

Burocracia, Ley de Autoridad Docente y carrera profesional

Entre los asuntos que desde ANPE consideran que siguen pendientes un curso más se encuentra la reducción real de la burocracia a la que están expuestos los docentes y que les resta tiempo para desempeñar su trabajo, pero también insisten en la necesidad de la bajada de ratios y el aumento de los desdobles.

Martínez Robles también informa de la petición para recuperar la situación previa a la crisis de 2012 para que los interinos puedan cobrar el verano completo y no tengan que llegar a los 255 días trabajados para ello, así como que se haga efectiva la consolidación del segundo tramos de la carrera profesional (anunciada por Lopez Miras la pasada semana en el debate de estado de la Región), que se implanten días de asuntos propios o moscosos y el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad Docente.