El Defensor del Pueblo investiga por qué 12 municipios de la Región de Murcia prohíben a personas con VIH ser taxistas

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación solicitando a 12 ayuntamientos de la Región de Murcia "información acerca de la prohibición expresa, en cláusulas de sus ordenanzas municipales, del acceso a licencias públicas de taxis -y al trabajo como taxista- a personas que padecen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)", informa esta institución en un comunicado.

Desde el departamento que dirige Ángel Gabilondo destacan que "esta actuación se inicia tras interponer una queja la Unión General de Trabajadores (UGT) en la Región de Murcia al considerar que esta limitación podría constituir una vulneración del principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación de 15/2022".

Al hilo, "el sindicato estima, también, que está exclusión podría ir contra las resoluciones y recomendaciones de organismo internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Cabe recordar que UGT mandó, en primavera, "cartas formales" a las alcaldías de Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Mula, Abarán, Albudeite, Blanca, Cehegín, La Unión y Totana. Esto es, 13 municipios. La institución de Gabilondo lo deja en 12, sin precisar cuáles son.

En el caso de Murcia, el Ayuntamiento cambió en el año 2022 la ordenanza del taxi para que personas que padezcan una enfermedad infectocontagiosa pudiesen obtener licencias. Con este cambio, el Consistorio, gobernado en ese momento, por el socialista José Antonio Serrano acababa con una normativa que discriminaba laboralmente a todas aquellas personas portadoras del VIH.

Así las cosas, el Defensor del Pueblo "ha requerido a los ayuntamientos citados en la queja del sindicato que informen sobre las ordenanzas referidas y sobre las limitaciones impuestas a personas con VIH, así como las medidas que pudieran adoptarse por esas corporaciones para garantizar los derechos de las personas afectadas por la exclusión referida y evitar, así, cualquier posible trato discriminatorio".