Bruselas escucha la apuesta de López Miras por más suelo y menos trabas para construir vivienda

La crisis de acceso a la vivienda también se ha convertido en un asunto de alcance europeo. Con ese argumento, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aprovechó este jueves el pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas, para defender un cambio de estrategia basado en aumentar la oferta de viviendas y reducir las trabas administrativas, una receta que ejemplificó con el Decreto Ley de Vivienda Asequible que el Consejo de Gobierno aprobará este viernes.

Durante uno de los principales debates de la sesión, dedicado precisamente a las dificultades para acceder a una vivienda en la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo murciano sostuvo que ha llegado el momento de pasar "del diagnóstico a la acción" mediante políticas que faciliten la construcción de nuevas viviendas.

A juicio de López Miras, las soluciones ya están identificadas y pasan por incrementar la oferta, eliminar obstáculos urbanísticos, agilizar la disponibilidad de suelo y ofrecer un marco normativo estable que aporte seguridad a la inversión. En esa línea, defendió la necesidad de simplificar la burocracia y poner más suelo a disposición del mercado para favorecer tanto la vivienda protegida como la libre.

El presidente regional también cargó contra la política estatal en materia de vivienda al reclamar la eliminación de "toda la normativa intervencionista de gobiernos como el de España", al considerar que ese tipo de medidas limita la oferta disponible. Al mismo tiempo, abogó por reforzar la vivienda asequible y la vivienda social mediante una estrategia "equilibrada" que movilice todos los recursos disponibles, especialmente para facilitar el acceso de los jóvenes.

López Miras, en el pleno del Comité de las Regiones / CARM

Durante su intervención, López Miras aseguró que las dificultades para acceder a una vivienda afectan a buena parte de los países de la Unión Europea, aunque sostuvo que la situación española presenta una gravedad superior. Según afirmó, el problema ha escalado posiciones entre las principales preocupaciones de la ciudadanía durante los últimos ocho años, coincidiendo con la entrada en vigor de la legislación estatal sobre vivienda.

"Europa no necesita más diagnósticos, sino soluciones para aumentar la oferta", advierte López Miras

"Europa no necesita más diagnósticos; necesita soluciones eficaces que aumenten la oferta y garanticen el acceso a la vivienda", defendió el presidente autonómico ante el Comité Europeo de las Regiones.

Como ejemplo de esa estrategia, López Miras avanzó que el Consejo de Gobierno aprobará este viernes el Decreto Ley de Vivienda Asequible, una norma que, según las previsiones del Ejecutivo, permitirá impulsar 25.000 viviendas durante los próximos cinco años, con especial atención a jóvenes y familias con mayores dificultades para acceder a una casa.

El dirigente autonómico insistió además en el papel que pueden desempeñar las comunidades autónomas mediante marcos legislativos que faciliten la promoción de vivienda protegida y asequible. En su opinión, el déficit residencial existente en España exige incrementar la construcción de viviendas de toda tipología, ya que "sólo con la vivienda social no se arregla el déficit de hogares que hay en España".

Entre las medidas que resumió durante su intervención figuran la eliminación de normas que, a su juicio, restringen la oferta, nuevas simplificaciones administrativas, más suelo disponible y el desarrollo de instrumentos financieros flexibles que faciliten el acceso a la vivienda.

El PSOE mantiene la amenaza de acudir al Constitucional

La aprobación del decreto se producirá, no obstante, en un clima de fuerte confrontación política. El PSRM ya ha advertido de que estudiará recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional si considera que vulnera la Constitución o el principio de igualdad, especialmente tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para incorporar el criterio de prioridad nacional en determinadas ayudas vinculadas a la vivienda.

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Los socialistas critican que el Gobierno regional haya descartado las propuestas que plantearon durante la negociación, entre ellas ayudas para la entrada de la primera vivienda, construcción de vivienda pública, congelación de alquileres y reducción de trámites administrativos. Por su parte, el PP rechaza esas críticas y defiende que la futura ley pretende garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna facilitando la construcción de nuevas promociones.