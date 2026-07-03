El aeropuerto de San Javier vuelve a la vida para acoger la mayor feria de drones de España

Desde que se anunciara la incorporación de la Región de Murcia a la red de incubadoras de la Agencia Espacial Europea, los proyectos de futuro no dejan de hacerse hueco en la Región. El aeropuerto de San Javier, futura sede de dicha incubadora, se convierte ahora en una mini ciudad para acoger un nuevo evento tecnológico dentro de la X edición de la Feria UNVEX, especializada en drones, sistemas no tripulados y vehículos autónomos. La feria tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre de este año.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha anunciado la participación de la Región de Murcia y del municipio costero en la décima edición de esta feria nacional, que se celebra por primera vez en la Región. “Es un paso más para seguir reforzando una idea indubitada, que es que San Javier es la ciudad del aire por excelencia”, aseguró Marín.

El consejero explicó que "la llegada de UNVEX es una oportunidad para conectar empresas, conocimiento, inversión y talento en torno a un municipio llamado a desempeñar un papel relevante en el nuevo mapa aeroespacial y de defensa de nuestro país". UNVEX es una feria bienal de carácter profesional orientada a la industria, la defensa, la seguridad, la movilidad y las aplicaciones comerciales de los sistemas no tripulados.

San Javier, nuevo epicentro tecnológico

Tal y como explicaron en la rueda de prensa, San Javier tiene grandes cualidades para proyectos de este calibre. “Tiene un elemento único por su cercanía con la base aérea”, resaltó el presidente del grupo Metalia, Pedro J. Carrillo. “Va a ser una edición única porque no se realiza en un recinto ferial como venía celebrándose, sino que se va a transformar el aeropuerto en una mini ciudad durante unos días”, concluye Carrillo.

Hace unos meses ya se confirmó que el propio aeropuerto de San Javier sería la nueva sede de la red de incubadoras de la Agencia Espacial Europea, un proyecto ambicioso que sitúa a la localidad en el panorama tecnológico internacional. Destaca Luengo “los empleos de alta cualificación para la Región de Murcia y para San Javier” que surgirán en el futuro a partir de estos proyectos.

La feria se celebrará en un espacio de 60.000 metros cuadrados en total que incluirán un auditorio donde se realizarán conferencias de alto nivel, un espacio premium al aire libre, espacios para networking y exhibiciones en vivo. Las inscripciones, que se abren la próxima semana, están limitadas a profesionales del sector y empresas relacionadas.