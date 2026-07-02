Vox pide derogar la Ley del Mar Menor tras las declaraciones del Ministerio acerca de la inutilidad del acuífero

"La comisionada del Ciclo del Agua [Laura Martín Murillo] dijo que las aguas del acuífero que desembocan por esta rambla no afectan al Mar Menor y que los setos y las demás medidas agronómicas previstas en la Ley del Mar Menor tampoco sirven para nada", asegura el diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, durante su visita a la rambla del Albujón junto a otros diputados regionales.

Martínez Nieto confirma que las declaraciones de Martín Murillo ponen en duda el fundamento de la Ley del Mar Menor y las restricciones impuestas desde entonces a los agricultores del Campo de Cartagena.

Asimismo, Martínez Nieto ha denunciado que "se ha estado engañando a nuestros agricultores, se ha estado timando a toda la Región de Murcia con medidas que absolutamente no han servido y que, sin embargo, han engordado la factura con millones de euros".

Por ello, el parlamentario ha reclamado un cambio de rumbo en la política aplicada al Campo de Cartagena. "Lo que tenemos que hacer es proceder a la derogación y a la desregulación de absolutamente toda la normativa inútil e inservible que han hecho contra los agricultores en el Campo de Cartagena y contra los agricultores de toda la Región", ha concluido.