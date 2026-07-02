Un territorio que aprende antes de actuar: así funciona el gemelo digital de la Región de Murcia

La transformación digital ya no consiste únicamente en acumular datos. El verdadero salto llega cuando toda esa información dispersa empieza a dialogar entre sí y permite responder preguntas que hasta hace poco parecían inalcanzables.

Ese es el cambio de paradigma que introduce el gemelo digital desarrollado en la Región de Murcia dentro del programa estatal RETECH. Según explica Fernando Escobar, subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital, la nueva infraestructura permite pasar de consultar mapas y bases de datos independientes a trabajar sobre un único modelo dinámico del territorio capaz de simular escenarios antes de que ocurran.

Hasta ahora, la cartografía, la meteorología, los sensores ambientales, la información agraria o los datos marinos se analizaban por separado y, casi siempre, cuando los acontecimientos ya habían sucedido. Con el gemelo digital, todos esos elementos se integran en una representación viva de la Región que hace posible ensayar situaciones futuras y conocer sus posibles consecuencias sobre el territorio y la población.

La utilidad resulta especialmente evidente en una comunidad donde el agua, el cambio climático y el Mar Menor concentran buena parte de los grandes retos presentes y futuros. No son problemas que entiendan de límites administrativos. Una avenida de agua puede afectar simultáneamente a varios municipios; lo que ocurre en la cuenca hidrográfica termina teniendo repercusión sobre el ecosistema del Mar Menor; las decisiones agrícolas, urbanísticas o medioambientales mantienen una estrecha relación entre sí.

Precisamente por eso, el proyecto nace con vocación regional. Trabajar sobre un único modelo permite que administraciones, investigadores y empresas compartan la misma información, interpreten los fenómenos desde una base común y comprendan mejor las interdependencias del territorio. El desarrollo comenzó por el Mar Menor, considerado el principal desafío ambiental de la Región, con la intención de extender progresivamente esa infraestructura digital al conjunto del territorio.

Fernando Escobar, subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital, este miércoles en la presentación del proyecto TriRuralTech en Murcia. / L.O.

Lejos de ser un proyecto cerrado, el gemelo digital continúa creciendo. La primera fase permitió construir la plataforma e incorporar herramientas como CLIMALERT para la alerta climática, además de una primera capa específica para agricultura. La segunda amplía sus capacidades mediante la monitorización integral del Mar Menor y la apertura del sistema al tejido empresarial.

La filosofía responde al planteamiento del programa RETECH impulsado por el Gobierno de España, cuyo objetivo consiste en dotar a las comunidades autónomas de infraestructuras digitales adaptadas a las características de cada territorio. La tecnología deja de entenderse como un producto acabado para convertirse en una capacidad que evoluciona conforme aparecen nuevas necesidades y nuevos datos.

Las aplicaciones prácticas abarcan ámbitos muy diversos. En emergencias, el sistema puede simular el recorrido del agua ante un episodio de lluvias intensas, identificar las zonas que podrían inundarse primero, prever cortes de tráfico o ayudar a proteger infraestructuras críticas, siempre como herramienta de apoyo para los servicios de Protección Civil.

En agricultura, la plataforma abre la puerta a un modelo de riego mucho más preciso, ajustado a las necesidades reales de cada cultivo. El resultado esperado pasa por optimizar el consumo de agua, mejorar la eficiencia del regadío y reducir la llegada de nutrientes a espacios especialmente sensibles como el Mar Menor.

El gemelo digital del Mar Menor es el primer precedente de esta tecnología para anticiparse, por ejemplos, a los riesgos de inundación. / Observatorio del Mar Menor

También el urbanismo encuentra una nueva herramienta de planificación. Antes de autorizar determinados usos del suelo, el gemelo digital permitirá valorar con mayor precisión el comportamiento de las zonas próximas a ramblas, cauces o áreas inundables, incorporando variables que hasta ahora resultaban mucho más difíciles de analizar de forma conjunta.

Otro de los campos donde la anticipación adquiere especial importancia es la salud pública. La prolongación de las olas de calor convierte la identificación temprana de las zonas y momentos de mayor riesgo en una herramienta útil para planificar medidas preventivas antes de que los efectos del calor extremo lleguen a la población más vulnerable.

Escobar insiste en que el gemelo digital forma parte de una estrategia mucho más amplia. RETECH, impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, moviliza alrededor de 500 millones de euros repartidos entre trece proyectos y tres nodos de ciberseguridad distribuidos por toda España. En ese contexto se enmarca TriRuralTech, iniciativa compartida por la Región de Murcia, Extremadura, Cantabria e Islas Baleares para acelerar la digitalización del medio rural, agrario y marino.

Uso para empresas, emprendedores y administraciones

La finalidad no se limita a modernizar la gestión pública. Empresas, investigadores, emprendedores y administraciones podrán utilizar la plataforma para desarrollar nuevos servicios, generar conocimiento y crear oportunidades económicas ligadas a la innovación. La ciudadanía se beneficiará principalmente de forma indirecta, gracias a una gestión más eficiente del territorio y de los recursos naturales.

El proyecto mantiene además un importante margen de crecimiento. Las siguientes etapas prevén incorporar nuevos sensores, ampliar la red de Living Labs, integrar más fuentes oficiales de información, extender el modelo a nuevos municipios y sectores económicos y reforzar la capacidad predictiva mediante inteligencia artificial.

Aunque otras comunidades autónomas también desarrollan gemelos digitales territoriales, el caso murciano presenta una singularidad propia. Más que una representación cartográfica avanzada, el sistema se ha concebido para comprender el ciclo completo del agua, integrar la cuenca vertiente del Mar Menor, relacionar información terrestre y marina y conectar todo ello con la agricultura de precisión y la vigilancia de los riesgos climáticos.

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En esa combinación reside buena parte de su valor. La tecnología deja de ser únicamente una herramienta para observar el territorio y pasa a convertirse en un instrumento para imaginarlo, poner a prueba decisiones antes de ejecutarlas y anticipar soluciones allí donde, hasta hace poco, solo era posible reaccionar después, cuando los problemas ya no tienen remedio.