La regularización de inmigrantes registra más de 45.000 solicitudes en la Región de Murcia

La regularización extraordinaria de imigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 16 de abril y que concluyó el 30 de junio ha terminado en la Región de Murcia con un total de 45.242 solicitudes, según los datos que maneja el Ministerio de Migraciones. Además, el Ministerio contabiliza en la Comunidad murciana un total de 8.126 citas asignadas.

Cabe reseñar que, desde la admisión de cada expediente, el Ejecutivo central tiene tres meses para resolver cada uno de ellos, y que algunos ya han finalizado con una aprobación definitiva, aunque no se ha hecho público el número exacto y tampoco se sabe, de momento, si hay casos rechazados.

Por nacionalidades, un 29,9% de las peticiones en la Región fueron de personas originarias de Marruecos, mientras que un 21,5% procedían de Colombia. En tercer lugar se sitúa Venezuela, con un 6,7% de las solicitudes emitidas por oriundos del país caribeño.

Además, un 4,7% de los solicitantes venían de Honduras, un 4,4% llegaron desde Nicaragua y un 4,2% de Argelia. El Ministerio también informa de que un 3,8% de las peticiones las hicieron ciudadanos de Senegal y un 3,7% nacidos en Ecuador. Un 3,1% procedía de Paraguay y un 2,8 de Perú.

En cuanto a las edades, la mayoría (el 33,1%) de quienes reclamaron en la Comunidad acogerse a la regularización extraordinaria eran jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años. La segunda franja de edad (un 23,3% de los solicitantes) oscila entre los 35 y los 44 años, mientras que un 16,8% tenían de 16 a 24 años. Únicamente un 1,5% de las personas eran jubiladas, mayores de 65 años, y un 9,6% tenía de cero a quince años.

Abogados y gestores administrativos de la Región se encargaron de tramitar más del 70% de las peticiones de regularización extraordinaria en Murcia. Por sexos, un 62,7% de las solicitudes de migrantes en la Región las efectuaron hombres y solo un 37,3% fueron mujeres.

Cifras de la Región facilitadas por el Ministerio. / Ministerio de Migraciones.

En el conjunto de España, constan un total de 1.174.968 peticiones, más del doble de lo previsto el 16 de abril, cuando arrancó el proceso cuyo plazo de solicitudes terminó con el mes de junio. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, celebró que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza".

Por autonomías, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, Castilla-La Mancha, Euskadi, la Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias. Esto es: la Región es la séptima comunidad con mayor volumen de peticiones.

Los inmigrantes que han pedido la regularización estaban ya viviendo en España, algunos de ellos durante años, y la gran mayoría trabajaba, pero en negro, al carecer de papeles. Con esta medida, estas personas podrán cotizar.