La Región registra el paro más bajo en un junio desde 2008 pese al repunte de 739 desempleados

La evolución del mercado laboral en la Región de Murcia deja este mes una fotografía con claros contrastes. Mientras el desempleo se mantiene en su nivel más bajo para un mes de junio desde 2008 y la afiliación a la Seguridad Social alcanza un récord histórico, las listas del paro crecieron respecto a mayo en un mes que tradicionalmente suele beneficiar al empleo por el arranque de la temporada estival.

La Región de Murcia cerró junio con 73.240 personas desempleadas, la cifra más reducida para este mes en los últimos 17 años, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con junio de 2025, el paro descendió en 1.591 personas, lo que supone una caída del 2,1%.

Sin embargo, la evolución mensual rompió la dinámica habitual de estas fechas. Respecto a mayo, el desempleo aumentó en 739 personas, un 1% más, convirtiendo a Murcia en la comunidad autónoma donde más creció el paro en términos absolutos durante junio, por delante del País Vasco y Melilla. En el conjunto de España, por el contrario, el desempleo descendió en 28.739 personas, hasta situarse en 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El incremento mensual se concentró especialmente entre quienes buscan su primer empleo. Este colectivo sumó 829 desempleados más, un aumento del 10,6%. También crecieron las cifras en agricultura, con 118 parados más, y en industria, con 26. En sentido contrario, el paro descendió en servicios, con 227 personas menos, y en construcción, con siete menos.

El sector servicios continúa concentrando el mayor volumen de desempleo, con 49.206 personas, seguido del colectivo sin empleo anterior (8.625), la industria (6.834), la construcción (5.031) y la agricultura (3.544).

Por sexos, el desempleo aumentó en 189 mujeres, hasta alcanzar las 45.580, mientras que entre los hombres el incremento fue de 550 personas, situando el total en 27.660. Aun así, las mujeres siguen representando la mayor parte del paro registrado en la comunidad.

Archivo - Camareros sirven en una terraza / EUROPA PRESS - Archivo

También empeoró la situación entre los menores de 25 años. El desempleo juvenil creció en 374 personas, un 5,3%, mientras que entre los mayores de esa edad aumentó en 365 desempleados, un 0,56%.

En materia de contratación, durante junio se formalizaron 58.987 contratos, un 5,7% más que un año antes. De ellos, 32.334 fueron indefinidos, con un incremento interanual del 18,7%, mientras que los 26.653 temporales descendieron un 6,8%. Los contratos indefinidos representaron el 54,8% del total.

Interpretación de los datos

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que, pese a las oscilaciones mensuales, "el mercado laboral regional continúa su línea de dinamismo". El responsable autonómico subrayó que la Región mantiene el desempleo por debajo de las 74.000 personas y encadena incrementos de afiliación a la Seguridad Social.

En esa línea, el Gobierno regional resaltó que la afiliación media alcanzó en junio un máximo histórico de 704.928 cotizantes, tras sumar 19.679 trabajadores en el último año, un crecimiento del 2,87%, superior a la media nacional. Además, la comunidad encadena cinco meses consecutivos de avances interanuales y se sitúa entre las autonomías con mayor crecimiento relativo del empleo.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, incidió igualmente en que la Región registró el menor nivel de paro para un mes de junio desde 2008 y destacó que la afiliación continúa creciendo mes a mes, lo que, a su juicio, confirma el dinamismo del mercado laboral regional.

Desde la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) consideraron que el repunte mensual del desempleo es "moderado" y aseguraron que no empaña la capacidad de creación de empleo de la economía regional, respaldada por más de 19.000 nuevos ocupados en el último año y por una elevada estabilidad en la contratación. La patronal afirmó además que la Región se consolida como uno de los mercados laborales "más resilientes" del país pese al contexto internacional.

La influencia de la regularización masiva de inmigrantes

Por su parte, UGT sostuvo que el incremento del paro no responde a una destrucción de empleo, ya que la afiliación continúa aumentando, sino que se concentra en colectivos específicos como personas extranjeras, jóvenes y quienes buscan su primer trabajo. El sindicato relacionó parte de este aumento con el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, aunque advirtió de que persisten problemas estructurales como la baja cobertura de las prestaciones por desempleo y reclamó reforzar las políticas públicas de empleo, la protección social y la calidad del trabajo.

El comportamiento del paro en junio en la Región de Murcia encuentra parte de su explicación en su evolución por nacionalidades. Mientras el número de desempleados españoles descendió en 224 personas, el de extranjeros aumentó en 963. De este último grupo, 624 personas, cerca del 65%, figuran con el código asociado al proceso extraordinario de regularización, un dato que refuerza la interpretación de UGT de que buena parte del incremento del paro registrado responde a la incorporación de nuevos demandantes de empleo al sistema, más que a una destrucción efectiva de puestos de trabajo. En este sentido, el sindicato sostiene que muchas de estas personas habrían podido inscribirse por primera vez en los servicios públicos de empleo tras acceder al procedimiento de regularización administrativa.

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También CCOO alertó de que el comportamiento de junio evidencia la necesidad de impulsar políticas activas que reduzcan la dependencia de la estacionalidad. Aunque valoró el peso de la contratación indefinida en la Región, denunció la elevada parcialidad de estos contratos, defendió la reducción de la jornada laboral y apostó por potenciar sectores de mayor valor añadido y fomentar la presencia de mujeres en las disciplinas STEM para fortalecer el tejido productivo regional.