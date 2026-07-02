La Región de Murcia, comunidad de España donde más sube el paro registrado en junio, con 739 desempleados

La Región de Murcia es la comunidad autónoma con mayor incremento del paro registrado en junio, 739, y acumula 73.240 desempleados a las puertas de la temporada de verano.

En el conjunto de España, el desempleo bajó en 113.981 personas, un 4,74 %, hasta 2,29 millones de desempleados, un dato inferior a los 2,3 millones por primera vez desde 2008, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Respecto a junio del año pasado, la Región de Murcia registra 1.591 parados más, un descenso del 2,13 %, y cuenta ahora con 19.679 afiliados más, un 2,87 % % por encima.

Murcia encabeza las ocho comunidades autónomas en las que subió el paro, con 739 desempleados, junto a País Vasco (479 más), mientras que en otras 11 regiones descendió, con Andalucía a la cabeza, donde el paro cayó en 11.597 personas.

Asimismo, la Región alcanzó en junio un total de 704.928 afiliados a la Seguridad Social, tras ganar 715 cotizantes respecto al mes anterior.