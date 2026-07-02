Empleo
La Región de Murcia, comunidad de España donde más sube el paro registrado en junio, con 739 desempleados
También alcanzó en junio un total de 704.928 afiliados a la Seguridad Social
EFE
La Región de Murcia es la comunidad autónoma con mayor incremento del paro registrado en junio, 739, y acumula 73.240 desempleados a las puertas de la temporada de verano.
En el conjunto de España, el desempleo bajó en 113.981 personas, un 4,74 %, hasta 2,29 millones de desempleados, un dato inferior a los 2,3 millones por primera vez desde 2008, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Respecto a junio del año pasado, la Región de Murcia registra 1.591 parados más, un descenso del 2,13 %, y cuenta ahora con 19.679 afiliados más, un 2,87 % % por encima.
Murcia encabeza las ocho comunidades autónomas en las que subió el paro, con 739 desempleados, junto a País Vasco (479 más), mientras que en otras 11 regiones descendió, con Andalucía a la cabeza, donde el paro cayó en 11.597 personas.
Asimismo, la Región alcanzó en junio un total de 704.928 afiliados a la Seguridad Social, tras ganar 715 cotizantes respecto al mes anterior.
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