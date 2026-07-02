La Región de Murcia aspira al mejor verano turístico de su historia con ocupaciones de hasta el 90%

El verano arranca en la Región de Murcia con unas previsiones que apuntan a un nuevo impulso para el turismo. La combinación de playas reconocidas por su calidad, una oferta cada vez más diversificada, el crecimiento del mercado internacional y las inversiones destinadas a modernizar el sector alimentan unas expectativas que, si se cumplen, situarán a 2026 como el mejor verano turístico desde que existen registros. Así lo trasladó este jueves la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen María Conesa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde presentó un informe sobre las expectativas del sector para el mes de julio y destacó el momento que atraviesa la actividad turística regional.

Las estimaciones elaboradas a partir de los datos de las asociaciones del sector alojativo sitúan la ocupación hotelera en torno al 90 por ciento en La Manga y el Mar Menor, mientras que Águilas y Mazarrón alcanzarían el 80 por ciento. En las ciudades, Lorca y Cartagena superarían el 75 por ciento de ocupación y los hoteles de Murcia rondarían sólo el 60 por ciento, en niveles similares a los del pasado verano.

Los hoteles del municipio de Murcia se estancan en el 60 por ciento

También el turismo rural mantiene unas perspectivas favorables, con una ocupación media prevista del 75 por ciento. En el caso de los establecimientos que cuentan con piscina, la previsión alcanza el lleno absoluto, un comportamiento que, según la consejera, refleja la creciente demanda de servicios de mayor calidad y valor añadido. "Estaríamos hablando de la mejor temporada turística de la historia de la Región de Murcia", afirmó Conesa.

Durante su intervención, la responsable autonómica atribuyó esta evolución al trabajo conjunto entre la Administración regional y el sector turístico, así como a la diversidad de la oferta regional. En este sentido, defendió que la Región se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del país gracias a "la riqueza de nuestro territorio, de nuestro patrimonio, nuestros dos mares, la gastronomía, la diversidad de la oferta y el clima", además de la ausencia de destinos saturados.

Conesa subrayó que el turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos de la comunidad y destacó que las políticas desarrolladas por el Ejecutivo regional persiguen un crecimiento "sostenible, accesible, equilibrado y respetuoso con el territorio y con los ciudadanos".

Personas bañándose esta semana en la playa de Las Delicias de Águilas, la zona más cara para alquilar un apartamento o piso este año en la Región de Murcia. / Jaime Zaragoza

41 banderas azules

La calidad de la oferta turística vuelve a reflejarse este año en la obtención de 41 banderas azules, cinco más que en 2025. De ellas, 33 distinguen playas y ocho corresponden a puertos deportivos, un reconocimiento que, según el Gobierno regional, refuerza el posicionamiento de la Costa Cálida como destino de calidad.

La modernización del sector constituye otro de los pilares de la estrategia turística regional. El plazo de ejecución de las ayudas directas para mejorar alojamientos turísticos finalizó el pasado 30 de junio con 71 establecimientos beneficiados —33 hoteles y 38 alojamientos extrahoteleros— que han recibido un total de 7,4 millones de euros. La convocatoria permitió atender la totalidad de las solicitudes presentadas.

Las ayudas para los alojamientos turísticos llegaron a los 7,4 millones de euros

A esta inversión se suman otros 1,8 millones de euros destinados a mejorar la competitividad del destino mediante actuaciones de accesibilidad turística en municipios y empresas, así como una nueva línea de ayudas contemplada dentro del I Pacto por el Turismo de la Región de Murcia. Este acuerdo, dotado con seis millones de euros hasta 2027, ya ha activado tres millones, de los que 500.000 euros se dedicarán al emprendimiento turístico y 2,5 millones a la renovación y modernización de alojamientos.

La consejera de Turismo, Carmen María Conesa, y la portavoz regional Marisa López Aragón, atiende a los medios tras el Consejo de Gobierno. / L.O.

El turismo extranjero crece y gasta más

La evolución del turismo internacional también respalda las previsiones para este verano. Entre marzo y octubre, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ofertará 447.400 plazas, un 4 por ciento más que el año anterior, con conexiones directas con siete países y veinte aeropuertos europeos. Entre las novedades figuran las rutas con Lille, en Francia, y Venecia, en Italia, operadas por Volotea.

Los primeros meses del año ya reflejan esa tendencia. Entre enero y abril llegaron a la Región 331.630 turistas extranjeros, un 3,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras que su gasto alcanzó los 472,4 millones de euros, un incremento del 16,5 por ciento que supera ampliamente la media nacional.

Ese crecimiento también se traslada al empleo. La Región contabilizó durante el primer trimestre 57.108 trabajadores vinculados al turismo, la cifra más elevada desde que existen registros históricos.

Junto al turismo de sol y playa, la Comunidad pretende reforzar su atractivo con una amplia programación deportiva, cultural y de ocio. El calendario de vela incluye este año 17 grandes competiciones con un impacto económico estimado en seis millones de euros, mientras que el nuevo sistema de reservas para actividades de turismo azul permitirá acceder a una treintena de experiencias relacionadas con los deportes náuticos y el buceo a lo largo de los 250 kilómetros de litoral regional.

Festivales como Rock Imperium, La Mar de Músicas, el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, el Festival Internacional de Jazz de San Javier, Murcia ON o Las Noches del Malecón completan una oferta que el Gobierno regional considera decisiva para consolidar el atractivo turístico durante toda la temporada.

Noticias relacionadas

"Seguiremos trabajando de la mano del sector, impulsando estas ayudas y potenciando uno de los motores económicos de presente y de futuro que tiene la Región de Murcia como es el turismo", concluyó la consejera.