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Este es el estado de las playas de la Región de Murcia hoy: Consulta dónde hay bandera roja

La Unión y Mazarrón cuentan con banderas roja y amarillas

Vigilancia en una playa de Águilas

Vigilancia en una playa de Águilas / L. O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

El tiempo tranquilo de estos últimos días propicia un buen estado de la mar y una gran presentación de las playas de la Región de Murcia, haciendo que el baño sea apto en la gran mayoría de ellas. Si tienes pensando pasar el día en la playa, consulta aquí el estado de la mar en toda la Región de Murcia.

En el día de hoy, las playas de Águilas, Cartagena, Lorca, Los Alcázares y San Pedro del

Pinatar lucen bandera verde y se encuentran óptimas para el baño.

En La Unión, continúa la bandera amarilla en la playa del Lastre de Portmán, lo que significa que el baño está permitido con precaución.

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Por otro lado, en Mazarrón se ha izado la bandera roja en la playa del Puerto, por lo que está prohibido el acceso. También hay bandera amarilla en las playas del Puerto-Rihuete y Sillas-Rihuete.

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