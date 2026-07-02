Una plataforma controlará el recibo de la luz de los hospitales murcianos

La factura de la luz del Servicio Murciano de Salud (SMS) supone un 'bocado' a sus cuentas que supera los 20 millones de euros anuales, un gasto al que el Gobierno regional intenta hacer frente en los últimos años con planes de eficiencia energética, aislamientos térmicos, sistemas de captación de energía solar y calderas de biomasa en los centros sanitarios. A todos ellos se sumará próximamente un nuevo sistema con el que la Consejería de Salud busca optimizar la eficiencia energética en los once hospitales de la Región de Murcia durante los próximos tres años y que consistirá en un servicio de gestión energética inteligente, apoyado en una plataforma de captación y tratamiento de información específica para el análisis del consumo de energía en cada centro hospitalario.

El nuevo proyecto ha sido autorizado este jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería de Salud, que ha autorizado un contrato mixto por un importe total de 8,8 millones de euros para avanzar hacia la digitalización integral de las infraestructuras, contrato que puede ser cofinanciado con fondos FEDER.

Según explica la portavoz del Gobierno regional, Marisa López Áragón, esta plataforma contará con capacidad para el control y la vigilancia activa de todos los puntos integrados en los distintos sistemas SCADA (supervisión, control y adquisición de datos) del conjunto de los hospitales, mediante tecnología de detección y diagnóstico automático de fallos, y un sistema de comunicación compatible con los protocolos estándares actuales de la edificación.

Además, permitirá la reducción de los consumos energéticos, los costes asociados y el impacto medioambiental de su actividad, al tiempo que mejora la calidad asistencial y las condiciones laborales, pues asegurará un estándar de confort térmico en las instalaciones.

En total se beneficiarán los once hospitales que forman parte de la red del SMS: Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer, Reina Sofía y Psiquiátrico Román Alberca, en Murcia; Santa Lucía y el Santa María del Rosell, en Cartagena; Rafael Méndez, en Lorca; Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz; Lorenzo Guirao, de Cieza; Virgen del Castillo, de Yecha; y Los Arcos del Mar Menor, en San Javier.

Los hospitales pulsaron el interruptor verde en 2024

En septiembre de 2024 los hospitales del SMS pulsaban el interruptor de la energía fotovoltaica, un paso que previamente había dado el Reina Sofía de Murcia, que de forma pionera inició esta andadura. El impulso a las energías limpias partía del plan con el que el Gobierno regional tiene previsto invertir 52,2 millones de euros durante el periodo 2022-2030, con la vista puesta en reducir la factura energética en el sector hospitalario.

En total, el SMS consume un gran volumen de energía eléctrica, 110.000 megavatios hora al año en 117 centros, de los que un 87%, lo consumen sus hospitales, de ahí que gran parte de los esfuerzos se dirijan a controlar el consumo en estos centros que funcionan las 24 horas del día los 365 días del año.

Pero además de la instalación de energía renovable, el Plan de Eficiencia Energética del SMS contempla otras actuaciones como la implantación de calderas para el uso de combustibles con baja huella de carbono, la mejora del aislamiento de las fachadas, cubiertas y cerramientos, la mejora de la red de distribución de calefacción y la actualización de los sistemas de iluminación, entre otras.