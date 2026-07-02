Mareos en el Hospital Reina Sofía por problemas con el aire acondicionado en el servicio de Extracciones

Trabajadores del servicio de Extracciones del Hospital Reina Sofía de Murcia denuncian la situación que dicen estar viviendo desde hace semanas, sin aire acondicionado en las instalaciones en las que desempeñan su labor y en las que se realizan las extracciones de sangre y otras pruebas a los pacientes derivados desde los centros dependientes del Área VII de salud.

Una de las afectadas explica a La Opinión que "la situación es insoportable, tanto para nosotros, los trabajadores, como para los pacientes que vienen", ya que en estos últimos días "hemos tenido que atender varios casos de mareos" entre los usuarios.

El punto de Extracciones del Reina Sofía se encuentra en la planta 0 del propio hospital, un servicio por el que cada día pasan más de 70 personas para extracciones y pruebas de laboratorio, unas 15 embarazadas y más de 30 usuarios citados para preoperatorios, según informan los propios sanitarios.

Según detallan, no se trata de un problema puntual sino de una situación que se viene alargando desde hace semanas y "en unos días en los que la Región está en aviso por altas temperaturas". Por lo que los trabajadores que denuncian la situación insisten en que "esto no se puede alargar más, necesitamos una solución porque aquí atendemos a personas mayores, pacientes de edad avanzada que vienen en ayunas para las pruebas y que han sufrido mareos debido al calor que tenemos aquí dentro, al igual que algunas embarazadas que acuden a realizar la prueba de la glucosa".

Queja ante Riesgos Laborales

Ante la falta de respuesta, los sanitarios han presentado una queja por escrito al servicio de Riesgos Laborales del Hospital Reina Sofía, desde donde dicen que les han dicho que lo trasladarán al personal de mantenimiento. "Pero no confiamos en que se solucione porque llevamos días denunciándolo sin que se haga nada, mientras que en el resto del hospital el aire acondicionado funciona sin ningún tipo de problema", afirman.

Precisamente, la pasada semana el sindicato de enfermería Satse criticaba los problemas por falta de climatización que sufren los trabajadores sanitarios en distintos puntos del país, apuntando directamente también a situaciones de este tipo en la Región de Murcia, aunque si dar el nombre de ningún centro en concreto.

Zona de extracciones del Hospital Reina Sofía de Murcia. / L. O.

Salud: "Se está instalando un nuevo equipo más eficiente"

Ante las quejas de los trabajadores del Reina Sofía, la Consejería de Salud de la Región de Murcia niega que exista una avería en el sistema de aire acondicionado del área de Extracciones del centro hospitalario y sostienen que el servicio de mantenimiento "se ha personado en la unidad en varias ocasiones, a petición del personal, para optimizar su funcionamiento", pero que la sensación térmica depende de la temperatura exterior, porque la refrigeración se realiza con Unidades de Tratamiento de Aire.

Salud también informa de que actualmente se está instalando un nuevo equipo de climatización, más eficiente energéticamente, que entrará en un funcionamiento en unos días y que, entre otras zonas, beneficiará al área de Extracciones.

Las quejas de los trabajadores vienen produciéndose desde hace días, pero Salud apunta a que precisamente en la noche del miércoles, a consecuencia de una avería en la red general de la empresa distribuidora de electricidad (no del hospital), se produjo una parada técnica del climatizador de esta zona, "que ha reiniciado su funcionamiento con normalidad a las 7 de la mañana". Insistiendo además en que "se ha dado en todo momento respuesta a las solicitudes de los trabajadores".