López Miras reclama a la UE un fondo específico para la pesca y alerta del riesgo para el futuro del sector

El debate sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea ha abierto la preocupación de las regiones con mayor dependencia del mar. En ese contexto, el presidente regional, Fernando López Miras, defendió este miércoles ante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones la necesidad de que Bruselas mantenga un fondo específico y con financiación suficiente para la pesca en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, al considerar que de esa decisión depende buena parte del futuro del sector y de las comunidades costeras.

Durante su intervención, López Miras pidió a las instituciones europeas que mantengan un instrumento financiero exclusivo para la pesca y aumenten la dotación prevista para los próximos años. "Las instituciones europeas deben escuchar a los actores del mar y a las regiones, que reclamamos un presupuesto ambicioso y la continuidad de un fondo exclusivo para la pesca", afirmó.

La sesión estuvo marcada por el debate sobre las propuestas de la Comisión Europea para reformar el presupuesto a largo plazo de la UE, con discusiones centradas en ámbitos como la energía, la agricultura y la pesca. El comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, participó en el pleno.

A juicio del presidente autonómico, la inquietud es compartida por todas las regiones costeras europeas ante el diseño del nuevo marco presupuestario. Según defendió, las tres últimas décadas de desarrollo de la Política Pesquera Común han sido posibles gracias al respaldo de su instrumento financiero, por lo que considera imprescindible garantizar su continuidad.

"No podemos prescindir de una financiación suficiente y de un fondo específico para una política pesquera que ahora también debe responder a los compromisos del Pacto Europeo por el Océano, la Estrategia de Biodiversidad y la Ley de Restauración de la Naturaleza", sostuvo.

La posición que traslada la Región de Murcia en estas negociaciones pasa por conservar un mecanismo de financiación estable para el sector marítimo-pesquero. El Ejecutivo autonómico argumenta que los objetivos ambientales fijados por la Unión Europea solo podrán alcanzarse si van acompañados de recursos económicos suficientes.

El problema del relevo generacional

Además de la financiación, López Miras señaló el relevo generacional como uno de los grandes retos pendientes de la pesca europea. En su opinión, la Unión Europea debe actuar con rapidez para frenar un problema que calificó de "crítico", reforzando las ayudas destinadas a la formación, la incorporación de jóvenes y el acceso de la mujer a la actividad pesquera.

El presidente recordó que la pesca mantiene un importante peso económico y social en la Región de Murcia, aunque advirtió de la creciente falta de expectativas entre los profesionales del sector. "Muchos pescadores ven tan poco futuro en la actividad que no desean que sus hijos continúen en ella", lamentó.

Esa situación, añadió, exige impulsar la formación profesional, mejorar las condiciones laborales y facilitar el acceso al empleo tanto en la pesca como en la acuicultura, actividades que definió como esenciales para garantizar el abastecimiento alimentario y preservar la identidad de las comunidades costeras.

En la recta final de su intervención, López Miras defendió la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con la viabilidad económica del sector. Aunque reiteró la obligación de conservar mares y océanos en buen estado, reclamó que el Pacto Europeo por el Océano se traduzca en actuaciones concretas y con mayor participación de los profesionales del mar.

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Como último mensaje, pidió a la Unión Europea que reconozca el esfuerzo realizado por los pescadores en materia de sostenibilidad y apostó por políticas que permitan compatibilizar la conservación de los ecosistemas marinos con una actividad pesquera "próspera y resiliente".