Despliegue digital al ralentí en la Región: la mitad de los centros educativos no usan sistemas interactivos

La Región de Murcia es la comunidad autónoma con una menor implantación de sistemas digitales interactivos en los centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), dispositivos que únicamente están presentes en la mitad de estos espacios.

Pese a que a nivel nacional las aulas dotadas con sistemas digitales interactivos, como pizarras, paneles o mesas multitáctiles están más presentes que nunca en los colegios y siete de cada diez centros educativos cuentan con estas herramientas -siendo los portátiles y las tabletas la mitad de los equipos disponibles-, en Murcia este despliegue de medios digitales va a otro ritmo.

La última estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre Tecnología de la Información y la Comunicación en los centros educativos revela que tanto los portátiles como las tabletas han aumentado hasta el 55 y el 17%, respectivamente, en el curso 2024-2025, frente al 44 y el 15% de 2020-2021.

El 71 % de los centros educativos, tanto de Primaria, Secundaria, Bachillerato como de Formación Profesional tiene aulas dotadas con sistemas digitales interactivos, 8,8 puntos porcentuales más que dos años antes.

Los dispositivos móviles (portátiles y tabletas) representan más de la mitad de los equipos disponibles en los centros educativos, el 71%, aunque por otra parte se ha reducido el peso de los ordenadores de sobremesa en 12,3 puntos.

Cataluña (85 %), Castilla-La Mancha (82 %) y la Comunidad Foral de Navarra (77 %) son las comunidades con mayor implantación de dispositivos móviles frente a la Región de Murcia (53,5 %), Aragón (54 %) y Comunidad Valenciana (54 %) que presentan los porcentajes más bajos, y precisamente los más altos en dispositivos de sobremesa.

Las mayores proporciones de tabletas PC están en la ciudad autónoma de Melilla (35 %), La Rioja (33,4 %) y Canarias (32 %).

La disponibilidad de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), en los que el alumnado puede realizar ejercicios o interaccionar con el profesorado se extiende al 82,5 % de los centros educativos y el 57% cuenta con equipos (kit) de robótica, lo que supone 18,7 puntos más que en el curso 2022-2023.

El porcentaje más alto de centros con kit de robótica corresponde a los centros públicos de Educación Secundaria y FP, que asciende hasta el 71%. Además, la mitad dispone de impresoras 3D, sobre todo en los centros de secundaria y FP, donde el porcentaje es del 85%.

Ordenadores de mesa

En el curso 2024-2025 el número de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje es de 2,1 alumnos, una décima menos que dos cursos antes: en los centros públicos 1,9 ordenadores por estudiante y en los privados 2,7 por alumno o alumna.

Por comunidades, las proporciones más bajas -inferiores a 2 alumnos por ordenador- se registran en la Comunidad Foral de Navarra (1,1), Cantabria (1,4) y Canarias (1,4).