Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados "más bajas de la historia"

Más de 9.450 aspirantes tenían puestas el pasado 20 de junio todas sus esperanzas en la macro-oposición al cuerpo de Maestros que se celebró en la Región de Murcia, la de mayor tamaño de la historia, con 1.607 plazas en juego. Sin embargo, los primeros resultados de las correcciones están suponiendo un jarro de agua fría para los docentes, que están viendo que la tasa de aprobados no supera por el momento el 41% en ninguna de las especialidades que se han terminado de corregir.

En concreto, las tasas de aprobados de momento se encuentran entre el 24 y el 41%, lo que supone "el porcentaje de aprobados más bajo de la historia de las oposiciones al cuerpo de Maestros" en la comunidad, tal y como afirma el presidente del sindicato ANPE, José Antonio Martínez Robles.

En concreto, en Audición y Lenguaje, donde se han publicado los resultados de los diez tribunales, de los 605 opositores presentados solo han aprobado 169, lo que supone un 27,93% del total. En Educación Física también se han publicado la totalidad de los 15 tribunales, con 947 aspirantes presentados y 368 aprobados (38,86% del total).

En Educación Infantil, una de las categorías más numerosas, hasta el momento se han publicado los resultados de 30 de los 45 tribunales, con una tasa de aprobados del 41,17%. Mientras que en Francés, entre los 256 aspirantes que hicieron el examen solo 103 lo han pasado, con un porcentaje de aprobados del 40,23%. En el caso de Inglés, se ha llegado a 207 aprobados de los 844 opositores que se presentaron (24,53%).

Resultados por categoría Audición y Lenguaje 10 tribunales publicados de 10 735 opositores | 605 presentados | 169 aprobados 27,93% de aprobados Educación Física 15 tribunales publicados de 15 1.169 opositores | 947 presentados | 368 aprobados 38,86% de aprobados Educación Infantil 30 tribunales publicados de 45 2.356 opositores | 1.982 presentados | 816 aprobados 41,17% de aprobados Francés 4 tribunales publicados de 4 294 opositores | 256 presentados | 103 aprobados 40,23% de aprobados Inglés 13 tribunales publicados de 13 1.020 opositores | 844 presentados | 207 aprobados 24,53% de aprobados

Tribunales pendientes de publicar

Las cifras que maneja el sindicato muestran que aún están pendientes de incorporar los datos completos de 5 tribunales de Música; 33 tribunales de Educación Primaria; 20 tribunales de Pedagogía Terapéutica; y 15 tribunales pendientes de Infantil.

Martínez Robles sostiene que "estos datos de los primeros resultados vaticinan una crisis en las oposiciones de Maestro, con porcentajes de aprobados muy bajos".

(Seguirá ampliación)