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El abogado Juan José González Amador se presenta como candidato a las Primarias del PSRM

Al igual que -por el momento- su único rival, Francisco Lucas, tendrá que recoger los avales necesarios antes de hacer campaña con vistas a la votación el 19 de julio

Juan José González Amador

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La Opinión

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A Francisco Lucas le ha salido un rival de cara a las primarias del PSRM. El abogado Juan José González Amador ha anunciado este viernes su precandidatura y con ello su intención de ser elegido candidato por el Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia.

Ahora, tanto González Amador como Lucas contarán con un periodo, entre el 4 y 11 de julio, para recoger los avales necesarios, que se estiman en más de 600. Si lo consiguen, tendrán que hacer campaña entre el 12 y el 18 de julio, celebrándose un día después, el 19, la primera vuelta de las primarias.

En el caso de que ningún aspirante consiga la mitad de los votos, habría una segunda votación el 26 julio.

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Militante socialista, González Amador se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia en el año 1.999 y desde entonces ha colaborado con diversos despachos, primero en Lorca, y después en Murcia. Ha centrado su trabajo en el Derecho Civil Patrimonial, Derecho Mercantil y también al Derecho Penal Económico.

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