Más de 50 propuestas para disfrutar de los espacios naturales de la Región este verano

Verano no es siempre sinónimo de mar y playa. Hay quienes prefieren la tranquilidad de la montaña y aprovechar las vacaciones para conectar con la naturaleza. La nueva programación de la ‘Mochila de actividades’ para los meses de julio, agosto y septiembre, con más de 50 propuestas dirigidas a todos los públicos, acerca los espacios naturales de la Región de Murcia a la ciudadanía durante el periodo estival.

La iniciativa reúne talleres, rutas guiadas, puntos de información móviles, actividades de sensibilización ambiental, experiencias familiares y la proyección del documental ‘El nido’, recientemente presentado por la Consejería, que muestra el trabajo que cada verano se desarrolla en el litoral regional para proteger a la tortuga boba.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que “la ‘Mochila de actividades’ permite descubrir, disfrutar y proteger los espacios naturales de la Región de Murcia a través de propuestas participativas, cercanas y adaptadas a diferentes edades e intereses”.

Torres subrayó que esta programación “demuestra que el verano también es un momento idóneo para seguir conociendo nuestros espacios protegidos, aprender sobre su biodiversidad y reforzar el compromiso ciudadano con su conservación”.

El programa incluye seis talleres, entre ellos el de ‘Participa en Territorio tortuga’, que se celebrará el 4 de julio en la playa de La Manga; ‘Breakout misión Territorio tortuga’, todos los martes y miércoles de julio en las Salinas de San Pedro; y ‘Minimundo del bosque’, que se desarrollará del 1 de julio al 15 de septiembre en El Valle. También se han programado experiencias inmersivas como la yincana ‘Caso #001: misión Artemia’, durante el mes de agosto en las Salinas de San Pedro; ‘Misión Territorio tortuga’, todos los miércoles y viernes de agosto en El Valle; y ‘Escape-forest: operación Sierra de la Pila’, el 13 de septiembre.

Una de las principales novedades de esta edición son los puntos de información móviles, que se desplazarán a diferentes pedanías y entornos rurales próximos a espacios protegidos. Así, estarán presentes en pedanías de Sierra Espuña los días 14, 16 y 23 de agosto; en las Tierras Altas de Lorca, el 13 de agosto y los días 4, 5 y 26 de septiembre; en El Portús, el 22 de agosto, para dar a conocer los valores naturales y culturales del Espacio Natural de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán; y en la Sierra de la Pila, los días 26 de julio, 30 de agosto y 6 de septiembre.

Mochila de actividades de julio a septiembre en la Región de Murcia. / CARM

Estos puntos abordarán contenidos relacionados con las plantas desde el punto de vista etnobotánico, sus usos y saberes tradicionales, así como el riesgo que suponen las especies exóticas para los espacios naturales. Además, servirán para divulgar los valores ambientales de los espacios naturales cercanos a cada localidad.

La programación incorpora también el ‘Punto de información móvil Mar Menor Road Trip’, el 7 de julio en las Salinas de San Pedro, y otro punto informativo con motivo de la Romería de la Fuensanta, el 15 de septiembre, en El Valle.

Rutas guiadas y actividades familiares

Entre las rutas guiadas diseñadas para este trimestre figura ‘Calblanque desde el bus’, que se realizará de martes a domingo, del 4 de julio al 30 de agosto, en la Línea 1 del autobús de Calblanque. También se incluye ‘Conoce río Chícamo’, con hasta diez visitas guiadas los sábados y domingos de julio y agosto. Ya en septiembre, se celebrarán las rutas ‘Las huellas del tiempo’, en el Monte Arabí; ‘La huella silenciosa del Chícamo’; y ‘La senda de la Huertecica a través de los sentidos’, en Cañaverosa, además de un cuentacuentos en El Valle.

La programación se completa con la proyección del documental ‘El nido’, que se llevará a cabo durante estos meses en distintos espacios naturales: en El Valle, los días 8 de julio, 12 de agosto y 2 de septiembre; en las Salinas de San Pedro, todos los jueves de julio y agosto; en Sierra Espuña, los días 18 de julio, 15 de agosto y 13 de septiembre; y en Calblanque, los días 12 y 26 de septiembre.

Con motivo del Día Mundial de la Limpieza de Playas y Costas (se conmemora el tercer sábado de septiembre), se celebrarán dos actividades en Calblanque y en las Salinas de San Pedro bajo el título ‘Rastros marinos’, una propuesta que combinará la identificación de rastros marinos con la ciencia ciudadana.

Por último, como es habitual en la oferta trimestral, las familias y el público en general también podrán visitar el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, con seis rutas guiadas programadas durante distintos fines de semana de julio y septiembre. Durante el mes de agosto, el centro permanecerá cerrado para realizar tareas de mantenimiento general de las instalaciones y de atención a la fauna.

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