Vivienda, inversión y diseño: tres expertos analizan las claves del sector inmobiliario y arquitectónico en Murcia

El mercado de la vivienda atraviesa una etapa de transformación en la que la búsqueda de hogar, la inversión inmobiliaria y el diseño de espacios se encuentran más conectados que nunca. En este contexto, la colaboración entre profesionales de distintos ámbitos resulta fundamental para ofrecer soluciones adaptadas a las nuevas necesidades de los clientes.

En este publirreportaje reunimos a los equipos de Inmobiliaria Naturae, Inmobiliaria Erik y Espacius Arquitectura para conocer su visión sobre la evolución del sector en Murcia, las tendencias que están marcando el mercado y los desafíos que afrontan tanto compradores como propietarios. Desde la intermediación inmobiliaria hasta el diseño y desarrollo de espacios, los tres comparten su experiencia y las claves para entender un sector que sigue siendo uno de los grandes motores económicos y sociales de la región.

Construyendo hogares de diseño

En un mercado inmobiliario en constante cambio, Naturae Viviendas se distingue por su enfoque en viviendas que combinan diseño, confort y luz. En esta entrevista exploramos su filosofía de trabajo, cómo seleccionan y desarrollan sus proyectos y de qué manera buscan ofrecer a sus clientes soluciones adaptadas a sus necesidades, respetando el entorno y priorizando la calidad de vida en cada hogar.

Naturae Viviendas se distingue por su enfoque en viviendas que combinan diseño, confort y luz / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Naturae Viviendas nace como marca en el año 2017, cuando comienza a desarrollar su primer proyecto en la ciudad de Murcia, llamado Naturae Churra. Nos asociamos un equipo de profesionales relacionados con el sector inmobiliario con más de veinte años de experiencia: unos en la construcción, otros en la comercialización y yo mismo en la gestión y financiación de proyectos inmobiliarios.

Identificamos en ese momento una fuerte demanda de viviendas en la zona norte de la ciudad y una escasa oferta disponible. Además, por aquel entonces eran pocas las promotoras que estudiaban nuevos proyectos tras la profunda y prolongada crisis inmobiliaria iniciada a finales de la primera década del siglo.

Presentamos comercialmente Naturae Churra en el salón inmobiliario organizado por la Asociación de Promotores de la Región de Murcia en octubre de 2017, con un diseño diferenciador, buena localización y precios competitivos. El resultado fue que durante el fin de semana de la feria quedaron prácticamente vendidas las 44 viviendas del edificio.

Esto nos animó a desarrollar un nuevo proyecto, Naturae Borbón, que salió a la venta pocos meses después con un resultado comercial similar, y así una promoción tras otra hasta la actualidad.

¿Cuáles son sus valores?

Las cualidades de nuestros proyectos son diseño, localización y precios competitivos. Todos los productos de Naturae Viviendas tienen un marcado diseño diferenciador. No lo digo yo, nos lo dicen nuestros compradores, que identifican rápidamente que se trata de un producto Naturae cuando iniciamos una nueva promoción.

Esta cualidad la conseguimos eligiendo estudios de arquitectura que comparten nuestra filosofía del diseño, como Brugarolas Arquitectos, Llanes y Granados o Matiz Arquitectura, entre otros, que trabajan conjuntamente con mis socios Andrés Lorenzo y Juan Francisco Cruz para obtener los mejores resultados en diseño y comercialización.

Un ejemplo es el edificio Naturae Altorreal, que, aunque solo ha pasado un año desde su finalización, ya se ha convertido en una referencia dentro de la urbanización.

La segunda cualidad es la localización. Tenemos una máxima: solo promovemos edificios en lugares donde a nosotros nos gustaría vivir. De hecho, alguno de nosotros tiene su residencia habitual en una promoción Naturae. Hasta ahora, nuestras promociones se sitúan cerca de la avenida Juan de Borbón y en las urbanizaciones de Guadalupe, Altorreal y Montepinar.

Actualmente finalizamos una promoción de 33 adosados con piscina individual en Altorreal, en primera línea del campo de golf, concretamente junto al hoyo 2, un ejemplo claro de entorno privilegiado.

También nos gustaría construir en poblaciones como Las Torres de Cotillas, donde ya desarrollamos Naturae Las Torres, una promoción de 34 viviendas con piscina comunitaria. Sin embargo, es complicado porque los costes de construcción superan los precios de venta asumibles. Sin apoyo de las administraciones, esta situación será difícil de revertir.

Por último, siempre hemos generado valor manteniendo precios competitivos, algo muy apreciado por nuestros compradores. Muchas obras han sido ejecutadas por Dipersa Obras y Servicios SL, dirigida por José Romero y Diego Fernández, con quienes hemos logrado los objetivos marcados.

¿Qué tipologías de viviendas ofrecen y cuáles son las más demandadas?

Nuestros primeros proyectos fueron edificios plurifamiliares de tres dormitorios. Posteriormente apostamos por viviendas unifamiliares adosadas, especialmente en Altos de Maciascoque, en Guadalupe, donde finalizamos nuestro tercer proyecto.

En los últimos años hemos combinado promociones plurifamiliares en la zona norte con adosados en Guadalupe, Altorreal y Montepinar. En Montepinar iniciamos en enero Naturae Montepinar, 15 adosados con piscina individual, vendidos al 95%, y presentaremos una nueva promoción este año con diferentes tipologías.

¿Qué perfil de cliente se interesa por obra nueva y cómo han cambiado sus preferencias?

Nuestros compradores suelen ser parejas de entre 35 y 55 años, primera vivienda o reposición. Buscan adosados de tres o cuatro dormitorios o pisos de tres dormitorios. También han surgido inversores que demandan viviendas más pequeñas para alquiler, como estudios o apartamentos. A esta demanda responde Naturae One, próximo a la avenida Juan de Borbón, cuya construcción comenzará en breve.

¿Qué aspectos son decisivos para elegir obra nueva?

La localización es clave. Donde hay obra nueva, apenas compite con la vivienda de segunda mano. Cuando existe oferta adecuada, el comprador suele decantarse por obra nueva para evitar reformas y retrasos en la entrada.

¿Qué planes de futuro tienen?

Siempre incorporamos innovaciones en sostenibilidad. Habrá una gran evolución en sostenibilidad e industrialización, que confluirán con costes asumibles para los promotores en los próximos años.

Cercanía, conocimiento del mercado y acompañamiento integral al cliente

En esta entrevista conversamos con José Oliva, profesional al frente de Inmobiliaria Erik Murcia, para conocer de primera mano la realidad actual del mercado inmobiliario, las claves para comprar o vender con seguridad y el valor de un asesoramiento personalizado en cada operación. Analizamos cómo ha evolucionado el sector en los últimos años y qué buscan hoy los clientes al encontrar vivienda o realizar una inversión inmobiliaria.

José Oliva, profesional al frente de Inmobiliaria Erik Murcia. / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Somos una empresa familiar. Mi padre empezó como inversor en los años 90 mientras tenía un negocio de fruta al por mayor. A finales de esa década vendió el negocio y se centró en invertir en Murcia y alrededores.

Yo estuve años fuera de España y volví cuando el patrimonio ya exigía decisiones serias: o lo gestionábamos con método, o lo gestionábamos a base de sustos. Por eso abrimos la inmobiliaria: para tener control real de las operaciones, del riesgo y del proceso.

Nuestros valores son honestidad, eficacia y cercanía, pero no como eslogan: si una operación no está clara o el precio no tiene sentido, preferimos perder el encargo antes que perder tiempo o reputación.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Hoy gestionamos alquileres de viviendas y habitaciones; contamos con más de 170 inquilinos. Eso nos obliga a ser muy prácticos: buscamos la vivienda adecuada para el inquilino adecuado, porque un mal encaje se paga con meses de problemas.

La mayor parte es patrimonio propio, aunque hace dos años empezamos a gestionar patrimonio de pequeños inversores, que ya supone el 30% de nuestra cartera.

En compraventa trabajamos tanto con viviendas listas para entrar a vivir como con operaciones complejas: herencias, divorcios, cargas, documentación incompleta o inmuebles que necesitan reforma. Tenemos experiencia en resolver problemas y en negociaciones delicadas.

¿Qué papel juega el trato cercano y el asesoramiento personalizado en su día a día?

Para nosotros el trato cercano no es ser complacientes. Es respetar el tiempo y el dinero de todas las partes. Somos directos: si el precio no está bien, lo decimos. Si hay un problema que puede arruinar la operación, lo decimos.

Estudiamos cada propiedad con detalle y no maquillamos nada. Si creemos que la parte vendedora no está preparada, preferimos rechazar el encargo. Es frustrante que una operación no llegue a buen puerto por cambios de última hora o contingencias no previstas. Quien trabaja con nosotros busca honestidad, comunicación clara y decisiones con sentido.

¿Cómo describiría la situación actual del mercado inmobiliario en la zona de Murcia?

Estamos en un mercado de vendedores: demanda fuerte y oferta limitada. Además, a mucha gente le sale mejor pagar hipoteca que alquiler, lo que impulsa aún más la compra.

El precio de la obra nueva hace que se construya principalmente en zonas más caras como La Flota, Zona Norte o Guadalupe-La Ñora. Cada año aumenta el déficit de viviendas; faltan miles de unidades, lo que tensiona todavía más el mercado.

¿Qué tipo de propiedades están teniendo mayor demanda en estos momentos?

Se vende casi todo si el precio acompaña, pero destaca la demanda de casas y adosados con espacio exterior: patio, terraza o jardín. Tener exterior es una ventaja clara.

La obra nueva suele tener menos metros que muchas viviendas de los 70 y 80, por lo que las viviendas antiguas amplias y bien ubicadas están muy buscadas.

¿Cómo se está adaptando Inmobiliaria Erik Murcia a los cambios del sector y a las nuevas demandas de los clientes?

Soy informático, graduado por la Universidad de Murcia, y eso influye en nuestra forma de trabajar: automatización, tecnología, seguimiento y procesos claros.

Probamos constantemente nuevas herramientas y aplicamos las que aportan valor. Utilizamos tour virtual con gafas de realidad virtual para visitas en remoto, inteligencia artificial para automatización y atención 24/7, además de herramientas propias que mejoran la gestión y la experiencia del cliente.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los murcianos a la hora de vender su vivienda?

El error número uno es pensar que tener varios agentes a la vez da más opciones. Suele ocurrir lo contrario: nadie invierte de verdad porque no hay compromiso y la vivienda acaba “quemada” con anuncios distintos y mensajes contradictorios.

La exclusiva bien trabajada permite estrategia, inversión en marketing y negociación seria.

El segundo error es salir con un precio alto “para luego negociar”. Si sales a un precio justo, puedes vender sin descuentos. Si sales pasado, pierdes a los buenos compradores al principio y luego solo te llaman quienes buscan rebajas. Además, grandes descuentos generan desconfianza y sensación de problema.

Arquitectura pensada para vivir, diseñada con identidad propia

En el panorama arquitectónico actual, la práctica profesional ha dejado de ser una cuestión de estética pura para transformarse en una disciplina que responde a necesidades reales y tangibles. En este contexto se sitúa Espacius, un estudio que, bajo la dirección de Ana Martínez y David Martínez, propone una mirada basada en la escucha activa y la personalización de cada intervención, priorizando siempre a las personas que habitan los espacios.

El estudio Espacius propone una mirada basada en la escucha activa y la personalización de cada intervención. / La Opinión

¿Cómo comenzó su andadura profesional y cuáles han sido los principios que han marcado su evolución a lo largo de los años?

Mi trayectoria profesional comenzó en 2004, siempre bajo la convicción de que la arquitectura es, ante todo, una herramienta para mejorar la calidad de vida. En Espacius, entendemos que nuestra práctica ha dejado de ser una cuestión de pura estética para transformarse en una disciplina que responde a necesidades reales y tangibles de las personas. Nuestros pilares son la proximidad con el cliente, el rigor técnico y la funcionalidad. No vemos un proyecto como una simple solución constructiva, sino como una respuesta precisa que surge de un proceso de escucha activa y análisis constante.

¿Cómo nace Espacius y cuál fue la motivación para crear el estudio?

Fundamos el estudio en 2019, uniendo mi experiencia como arquitecta con la visión de David Martínez, economista. Esta asociación nos permite ofrecer una visión complementaria donde el diseño se integra con un análisis económico riguroso. Nuestra motivación principal es garantizar la viabilidad de las inversiones de nuestros clientes; sabemos que los mayores retos en la edificación suelen venir de una mala previsión de costes más que del proyecto en sí. Empezamos trabajando en urbanismo y gestión de cooperativas, lo que nos dio una metodología muy orientada al servicio directo y a la resolución de problemas técnicos complejos.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Aunque nacimos enfocados en la obra nueva, hoy hemos redirigido nuestra especialización hacia la rehabilitación energética de edificios residenciales. El parque edificatorio actual está envejecido y fue construido sin priorizar el aislamiento o el confort térmico. Por ello, nuestro objetivo es mejorar lo existente, alineándonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para resolver patologías, deficiencias estructurales y problemas de accesibilidad. Para nosotros, rehabilitar es la oportunidad de transformar la experiencia diaria y la seguridad de los residentes.

¿Cómo describiría la identidad arquitectónica que caracteriza sus proyectos?

Nuestra identidad se define por la funcionalidad, la claridad técnica y la durabilidad. No aplicamos soluciones genéricas; trabajamos de forma coherente con el contexto de cada edificio. Principalmente, colaboramos con comunidades de propietarios para mejorar la envolvente térmica mediante sistemas SATE, sustitución de carpinterías, tratamiento de cubiertas e integración de energías renovables como la fotovoltaica y la aerotermia.

Nuestro compromiso técnico es muy exigente: mientras que la normativa pide un 30% de reducción en el consumo energético para acceder a ayudas, en nuestros proyectos logramos reducciones superiores al 60%. Esto no solo mejora el confort, sino que permite a los propietarios maximizar las subvenciones recibidas.

¿Cómo acompañan al cliente durante todo el proceso, desde el diseño hasta la ejecución?

Sabemos que una reforma integral genera incertidumbre y miedo al coste o al lenguaje técnico. Por eso, nuestro valor diferencial es el acompañamiento personal. Nos encargamos de todo: desde el diagnóstico exhaustivo inicial —análisis energético y evaluación económica— hasta la gestión burocrática impecable. De hecho, hemos conseguido la subvención en la CARM para la totalidad de nuestros clientes. Nos involucramos personalmente en las asambleas, resolviendo dudas y traduciendo lo técnico a un lenguaje sencillo para aportar seguridad y transparencia.

¿Qué importancia tienen hoy la sostenibilidad y la eficiencia energética en el diseño arquitectónico?

Para nosotros, la sostenibilidad es una responsabilidad práctica, no una abstracción. Un edificio ineficiente daña la salud y la economía de las familias. Al intervenir energéticamente, logramos viviendas más frescas en verano y menos frías en invierno, lo que reduce las emisiones drásticamente. Además, esto supone una revalorización inmediata del inmueble en el mercado. Ayudar a las personas a vivir de forma más eficiente es nuestra manera de contribuir a un futuro mejor, uniendo el bienestar familiar con la protección del medio ambiente

Espacius representa una forma de entender la arquitectura desde la cercanía y el compromiso técnico. Como bien indica Ana Martínez, la rehabilitación es una herramienta de transformación real de la vida cotidiana. Al centrarse en el uso del espacio y en la realidad de quienes lo habitan, el estudio demuestra que es posible ejecutar proyectos de alta complejidad técnica y eficiencia energética manteniendo siempre un trato directo, honesto y empático con cada propietario.