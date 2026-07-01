Los suicidios se disparan en la Región un 28,5% hasta los 135 casos

Tras dos años consecutivos de descensos, los suicidios se volvieron a disparar el pasado 2025 en la Región de Murcia, un periodo negro en el que se alcanzaron las 135 muertes por esta causa y que representa un incremento del 28,5% en solo un año, según recoge el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que se analiza la estadística de defunciones por causa de muerte.

El trabajo diferencia entre los fallecimientos por enfermedad y aquellos por causas externas, entre las que se encuentran en el primer puesto las caídas accidentales.

La estadística del INE refleja un total de 486 fallecimientos por causas externas de mortalidad en el territorio murciano, de los que 345 fueron varones y 141 mujeres.

Las caídas accidentales se situaron como la primera causa no natural con 138 decesos, con 38 casos más de los contabilizados en el ejercicio 2024; mientras que los suicidios y las lesiones autoinfligidas provocaron 135 muertes (103 hombres y 32 mujeres), con 30 fallecimientos más que un año antes y situándose como la segunda causa externa de muerte en la Región de Murcia.

Por su parte, los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 66 personas en las vías de la Región, frente a los 85 contabilizados en 2024; los ahogamientos accidentales afectaron a 55 ciudadanos, uno más que el año anterior; y las agresiones registraron un balance de 15 víctimas mortales.

Diez casos en menores de 25 años y catorce en mayores de 80 años

Analizando las cifras de suicidio por edades, de los 135 casos contabilizados el pasado año 2025 en la comunidad dos se dieron en menores de 14 años; ocho más en jóvenes de entre 15 y 24 años; y catorce en personas de más de 80 años.

No obstante, el mayor número se concentra en los ciudadanos murcianos de 45 a 64 años, con 51 suicidios en 2025; seguido del grupo de 25 a 44 años, con 34 casos; y en los de 65 a 79 años, con 26 suicidios.

A nivel nacional se contabilizan 19.042 fallecimientos por causas externas

A nivel nacional, en 2025 hubo 19.042 fallecimientos por causas externas, 691 más que en el año anterior (3,8%).

Mientras que en la Región de Murcia aumentan, las muertes por suicidio bajaron el año pasado un 3,7%, convirtiéndose así en la tercera causa externa de fallecimiento superada por las provocadas por ahogamientos, que subieron un 6,7%, y las caídas accidentales, que aumentaron un 8,2% y repiten por tercer año como el principal motivo no natural de defunción.

Así se desprende de la estadística del INE, que precisa que estos datos son provisionales hasta que ofrezca los definitivos en diciembre; en el caso de los fallecimientos por causas externas, los tiempos requeridos para la obtención de resultados de autopsias son más amplios que para las muertes naturales, por lo que estos números "pueden estar subestimados".

Bajo esta premisa, la estadística muestra que, por tercer año consecutivo, las caídas accidentales fueron la principal causa externa de muerte: se produjeron hasta 4.814 fallecimientos, un 8,2% más que un año antes y un 31,7% más que en 2021, cuando fueron 3.655.

El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte no natural en hombres

El segundo motivo más frecuente fue el ahogamiento, sumersión y sofocación que, con 3.899 muertes (un 6,7% más que en 2024), desplazó al suicidio como segunda causa externa de muerte. Se trata de la segunda cifra más alta desde 2022, cuando se contabilizaron 4.108.

Por su parte, el suicidio, que durante varios años llegó a ser la principal causa externa de muerte, en 2025 se situó en tercer lugar con 3.808, un 3,7% menos que el año anterior y un 7,75% menos que en 2022, cuando se llegó al máximo de 4.227.

No obstante, el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte no natural en hombres: 2.784 varones se quitaron la vida en 2025, el 71,4 % del total.