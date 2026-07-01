El sector del metal en la Región avisa: la huelga se acerca tras siete meses de bloqueo y podría llegar en septiembre

La negociación del convenio colectivo del sector del Metal de la Región de Murcia ha entrado en un momento decisivo. UGT FICA, CCOO Industria y USO Industria denunciaron este miércoles el "bloqueo total" de las conversaciones por parte de la patronal FREMM y anunciaron un cambio de estrategia que pasa, como primer paso, por solicitar la mediación de la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL). En caso de que esa vía no permita desbloquear el conflicto, las tres organizaciones ya preparan una ronda de contactos con los grupos políticos de la Asamblea Regional y no descartan convocar movilizaciones y una huelga en el sector, previsiblemente a partir de septiembre.

El convenio afecta a unas 35.000 personas trabajadoras de la industria siderometalúrgica de la Región de Murcia. Desde enero se han celebrado quince reuniones de la mesa negociadora, aunque, según denunciaron los representantes sindicales, ninguna ha servido para acercar posturas en las cuestiones esenciales.

La principal novedad anunciada por los sindicatos es precisamente el recurso a la OMAL como último intento para reactivar unas negociaciones que consideran estancadas desde hace meses. Al mismo tiempo, los sindicatos aseguran haber rebajado de forma significativa su plataforma reivindicativa para facilitar un acuerdo. Si en un principio planteó 29 propuestas, ahora ha reducido las prioridades a 13 puntos, convencida de que ya no existen excusas para retrasar la negociación.

El secretario general de CCOO Industria en la Región de Murcia, Gerardo Medina, explicó que esa reducción responde al objetivo de "tratar de desbloquear" el convenio y dar margen a la negociación. Sin embargo, advirtió de que, si durante julio no se producen avances, el conflicto entrará en una nueva fase. En ese escenario, "vamos a ir a un otoño caliente, sí o sí", afirmó. Preguntado por la posibilidad de una huelga, precisó que, de mantenerse la situación actual, el escenario más probable sería septiembre.

La sensación de frustración también marcó la intervención del secretario general de UGT FICA en la Región de Murcia, José Antonio Nieto, quien aseguró que los tres sindicatos comparten una "profunda decepción" con la actitud de la patronal. A su juicio, tras siete meses de reuniones y quince encuentros, la FREMM "no ha dicho nada de nada", ni siquiera sobre las materias económicas, cuya negociación se acordó agrupar en un único bloque a petición de la propia organización empresarial.

Gerardo Medina, de CCOO, (centro), junto a José Antonio Nieto, (UGT) y Alejandro Rodríguez (USO), a su derecha, en la rueda de prensa de este miércoles. / CCOO

Según explicó, la parte social aceptó negociar por separado todas las cuestiones salariales para facilitar el desarrollo de las conversaciones, pero esa concesión tampoco ha servido para obtener propuestas concretas por parte de la patronal.

Entre los asuntos que permanecen pendientes figuran el plus de parada, el plus de astilleros, el plan de formación continua, la subrogación de las plantillas o la eliminación de la compensación y absorción salarial, además de otras mejoras relacionadas con las condiciones laborales.

Precisamente este último punto fue señalado por Nieto como una de las líneas irrenunciables de la negociación. El dirigente sindical recordó que el actual sistema permite que muchas subidas salariales se absorban con complementos personales ya existentes, de manera que numerosos trabajadores terminan cobrando lo mismo pese a las revisiones del convenio. "Te puedes tirar tres, cuatro o cinco años de convenio ganando lo mismo que ahora", lamentó.

Siete meses sin avances

Los sindicatos sostienen que el conflicto actual tiene su origen en el giro dado por FREMM el pasado mes de diciembre. Según relataron, cuando varias cuestiones, como la regulación del plus de astilleros, se encontraban prácticamente cerradas tras meses de trabajo técnico, la patronal decidió reabrir el convenio y dejar sin efecto los acuerdos que se daban por encauzados.

Desde entonces, aseguran, la negociación ha estado marcada por aplazamientos continuos, cambios de criterio y ausencia de respuestas a las propuestas sindicales.

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La parte social insiste en que su objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo negociado, aunque considera imprescindible que la patronal modifique su actitud. Mientras tanto, la mediación de la OMAL se convierte en el siguiente paso para intentar salvar un convenio que lleva siete meses bloqueado y del que dependen las condiciones laborales de 35.000 trabajadores de la industria del metal de la Región de Murcia. Si esa vía tampoco prospera y julio concluye sin avances, el sector podría afrontar un inicio de otoño marcado por las movilizaciones y una convocatoria de huelga.