Ya se pueden reservar los fondeaderos en las islas del Mar Menor

El plazo para reservar el uso de los fondeaderos ecológicos instalados en el entorno de las islas de la Perdiguera y del Barón, en el Mar Menor ha comenzado este miércoles.

Este sistema es el mismo que se usa para los fondeaderos existentes en la zona de Cabo de Palos y permitirá gestionar las reservas para utilizar estos puntos de amarre regulado a partir de mañana, 2 de julio. Las reservas se pueden hacer a través de la sede electrónica de la CARM.

La medida supone la puesta en marcha efectiva de los 61 fondeaderos ecológicos habilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, con el objetivo de ordenar el uso náutico en dos de los enclaves más frecuentados de la laguna y reducir así los impactos asociados al fondeo incontrolado mediante anclas, cadenas o elementos no autorizados sobre el fondo marino.

Los puntos de amarre se distribuyen en tres áreas de fondeo regulado. El área de Perdiguera Oeste dispone de 21 fondeaderos para embarcaciones de hasta 6 y 9 metros de eslora; Perdiguera Este cuenta con 7 puntos destinados a embarcaciones de hasta 12 metros; y Barón Oeste incorpora 33 fondeos para barcos de hasta 6, 9 y 12 metros.

En conjunto, se han habilitado 21 puntos para embarcaciones de hasta 6 metros, 20 para embarcaciones de hasta 9 metros y otros 20 para embarcaciones de hasta 12 metros, según han indicado fuentes del Gobierno regional.