La Región tiene tres enfermeras por cada mil habitantes menos de las recomendadas

"La falta de enfermeras supone un riesgo enorme para la salud de toda la población". Así lo alertan los responsables del Consejo General de Enfermería, que este miércoles presentaba las cifras actualizadas del ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes en nuestro país, un ranking en el que la Región de Murcia sigue estancada en la posición de cola, con una media de 5,23 enfermeras por cada millar de ciudadanos, la más baja de España y una de las más bajas de Europa.

Los representantes de las enfermeras denuncian, un año más, que la escasez de profesionales supone un riesgo enorme para la salud de una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas que necesitan cuidados de profesionales expertos y que pone en jaque al Sistema Nacional de Salud. "Lejos de que la situación mejore, las cifras españolas, con 6,45 enfermeras por cada 1.000 habitantes, se mantienen muy por debajo de la media europea, que cuenta con 8,12 enfermeras por cada 1.000 habitantes", recuerdan.

A pesar de que la ratio española ha mejorado en 9 centésimas con respecto a 2024 (6,36), el organismo que representa a los más de 358.000 enfermeras asegura de que es un aumento insuficiente y alerta de que siguen faltando aproximadamente 100.000 profesionales para cubrir las necesidades actuales del sistema sanitario, de las que en la Región de Murcia faltan 4.644.

Ante el estudio del Consejo General, el Colegio de Enfermería de Murcia recuerda que en la comunidad hay 5,2 enfermeras por cada 1.000 ciudadanos, frente a las casi 9 de comunidades como Navarra o el País Vasco. "Esta diferencia tiene un impacto directo en la excelencia de nuestro sistema sanitario, la evidencia científica internacional es contundente: una ratio óptima de enfermeras es el factor clave para reducir complicaciones, disminuir la estancia hospitalaria, evitar reingresos y, en definitiva, garantizar la máxima seguridad del paciente", recuerda Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.

la Región tiene una media de 5,2 enfermeras por cada mil habitantes

Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, insiste en que "seguimos asistiendo a un deterioro constante de la sanidad no solo en nuestro país, sino en el resto de países vecinos de la Unión Europea y también a nivel mundial. La falta de compromiso con la profesión significa un auténtico desprecio a la enfermería, que a corto plazo se pagará muy caro".

Ratio de enfermeras por territorios. / L. O.

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, las cifras no son mucho más esperanzadoras en este Informe de ratios 2025. Navarra, con 8,97 enfermeras por cada 1.000 habitantes, continúa liderando el ranking, seguida de País Vasco, con 8,21, que supera este año la media europea también. En este sentido, desde la institución colegial apuntan a que "aunque estén por encima del resto de comunidades, esto no significa que no necesiten más enfermeras para poder seguir dando unos cuidados óptimos, ya que las jubilaciones y el deseo de abandono de muchas profesionales también es latente en estas regiones", detalla Pérez Raya.

Canarias (7,71), Castilla y León (7,6), Aragón (7,47), Melilla (7,46), Asturias (7,39), Extremadura (7,14), Ceuta (6,97), Cantabria (6,77), Madrid (6,65), La Rioja (6,65) y Cataluña (6,58) están por encima de la media nacional. Mientras que, cerrando la cola y por debajo de la media española, Castilla-La Mancha (6,33), Islas Baleares (6,24), Comunidad Valenciana (5,65), Andalucía (5,62), Galicia (5,33) y Murcia (5,23).

"Nuestra población avanza hacia un perfil más envejecido, crónico y frágil. Ante este reto demográfico, las enfermeras murcianas demuestran día a día un compromiso inquebrantable, asumiendo una alta complejidad asistencial. Sin embargo, para proyectar el sistema hacia el futuro y ofrecer la calidad de cuidados que la sociedad merece, la Región de Murcia necesita incorporar de manera progresiva 4.644 profesionales más”, señala Corominas.