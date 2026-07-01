La Región se planta ante el Ministerio y pide más dinero para atender a los menores inmigrantes: "No nos dan ni un euro de financiación extraordinaria"

El Gobierno de la Región se ha plantado y ha dicho al Ministerio de Infancia y Juventud que ya sobrepasa su capacidad de acogida de menores y no puede asumir más. Y es que Murcia ha sido la única autonomía que se ha abstenido en la votación sobre el reparto de 35 millones en la sectorial de Infancia y Juventud, un trámite apoyado por el resto.

«La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad volvió a exigir al Ministerio la financiación que le corresponde a la Región de Murcia como triple puerta de entrada de menores no acompañados, ya que en la actualidad el sistema de protección regional supera la capacidad de acogida establecida por el Ejecutivo central», subrayó el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

Lo aseveró la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, en la citada reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia, donde explicó que «el sistema de protección de la Región es el único de toda España que, aun estando tensionado, no recibe ni un euro de financiación extraordinaria como el resto de las comunidades a las que se les tiene en cuenta su situación geográfica y su sobreocupación», como pasa con Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.

«Para ellos, el Ejecutivo central distribuirá un total de 15,5 millones, mientras que, a las trece comunidades restantes, entre las que se encuentra la Región de Murcia, el montante se elevará a 19,5 millones, una cantidad insuficiente que obliga, una vez más, a que el Gobierno regional realice un importante esfuerzo presupuestario para poder atender tanto a los que se encuentran en situación de desamparo, como a los que llegan a nuestra Comunidad y requieren de protección», resaltó la directora.

"Puerta de entrada"

Por este motivo, Lozano exigió que la Región de Murcia sea considerada «puerta de entrada de la vía mediterránea», subrayó el Ejecutivo regional. Por otro lado, consejeros de Vox plantaron al Gobierno central en la sectorial de Infancia y Juventud lo tachó de "rabieta sin consecuencias".

En la Región de Murcia no hay centros específicos para albergar a menores extranjeros: hay centros de menores en sí, de españoles y foráneos juntos. Los niños y adolescentes extranjeros que llegan a la Región, después de una ardua travesía por mar en condiciones, en ocasiones, infrahumanas, van a un centro donde son tutelados.

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Un centro de protección no es un centro de internamiento en el que los menores se encuentren retenidos: en este tipo de instalaciones no existen alambradas ni personal específico de seguridad, y los adolescentes pueden entrar y salir.