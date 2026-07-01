La Región de Murcia estrena un gemelo digital del Mar Menor para mejorar la gestión ambiental y del agua

La transformación digital del territorio murciano da un nuevo paso con herramientas capaces de recrear virtualmente el comportamiento del Mar Menor, anticipar episodios meteorológicos extremos o medir en tiempo real las necesidades hídricas de los cultivos. Detrás de estos desarrollos se encuentra TriRuralTech, un proyecto que busca trasladar tecnologías como los gemelos digitales, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y la modelización avanzada al medio rural y marino para facilitar la toma de decisiones de administraciones, empresas e investigadores.

La Región de Murcia ha presentado este miércoles los resultados de esta iniciativa, desarrollada por la Fundación Integra con la colaboración del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), la Agencia de Transformación Digital y diversas empresas tecnológicas. El proyecto ha recibido una inversión de 750.000 euros del Gobierno de España dentro del programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante la jornada, celebrada en la sede del Imida, se dieron a conocer las distintas soluciones tecnológicas desarrolladas con el propósito de mejorar el conocimiento del territorio, optimizar la gestión de los recursos naturales y abrir nuevas oportunidades para el tejido productivo vinculado a los sectores agrario y marino.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, defendió que "la transformación digital solo tiene sentido cuando se traduce en oportunidades para nuestro tejido productivo y en soluciones que mejoran la gestión del territorio", y aseguró que TriRuralTech demuestra que "la innovación puede convertirse en una herramienta útil para impulsar el desarrollo del medio rural y marino de la Región de Murcia".

La responsable autonómica añadió que el Ejecutivo regional está aprovechando los fondos europeos "para dejar capacidades tecnológicas permanentes, reforzar nuestro ecosistema de innovación y apoyar a sectores estratégicos como el agroalimentario y el marino". En esa línea, sostuvo que el compromiso del Gobierno regional pasa por que "la digitalización llegue a todos los rincones de la Región y se convierta en un motor de crecimiento y de nuevas oportunidades".

El gemelo digital y las otras herramientas podrá analizar y anticipar los escenarios de inundación y escorrentías hacia el Mar Menor. / Loyola Pérez de Villegas

Un gemelo digital para simular el futuro del Mar Menor

El desarrollo más destacado del proyecto es la evolución del Gemelo Digital de la Región de Murcia y la creación de un gemelo digital específico del Mar Menor, una representación virtual que permite reproducir el comportamiento del territorio para simular escenarios y evaluar las consecuencias que distintas decisiones pueden tener antes de llevarlas a la práctica.

En el caso del Mar Menor, la herramienta incorpora modelos que ayudan a comprender mejor el funcionamiento del ecosistema y de su ciclo del agua, así como la influencia de factores como los acuíferos, la cuenca vertiente o las condiciones meteorológicas. La finalidad es disponer de una base técnica más sólida para la planificación ambiental, urbanística y de los servicios públicos, además de apoyar la conservación de este espacio natural.

Los responsables del proyecto destacaron que estos desarrollos permitirán ofrecer nuevos servicios digitales dirigidos a administraciones públicas, empresas, investigadores y emprendedores relacionados con los ámbitos rural, agrario y marino.

Alertas climáticas y agricultura inteligente

Otra de las actuaciones desarrolladas ha sido la ampliación de CLIMALERT, una plataforma de vigilancia hidrometeorológica que integra información procedente de diferentes fuentes oficiales para detectar con antelación riesgos asociados a inundaciones, lluvias intensas, sequías u olas de calor. El sistema está diseñado para mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones y de los servicios de emergencia mediante herramientas de predicción y gestión de riesgos.

Fernando Escobar, subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital del Ministerio para la Transformación Digital. / Delegación del Gobierno

El proyecto incorpora además una línea específica de agricultura inteligente basada en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT). A través de una red de Living Labs desplegados en explotaciones agrícolas, se están ensayando sensores capaces de monitorizar en tiempo real variables como la humedad del suelo, las condiciones ambientales, el estado de los cultivos o las necesidades de riego.

La información obtenida permitirá optimizar el uso del agua, reducir consumos y mejorar la productividad de las explotaciones, al tiempo que facilitará el estudio de la relación entre las aguas subterráneas y el Mar Menor mediante la integración de datos terrestres, meteorológicos y marinos.

Colaboración entre administraciones, ciencia y empresas

TriRuralTech ha contado con la participación técnica del Imida y de empresas especializadas en inteligencia artificial, análisis de datos, desarrollo de software y tecnologías geoespaciales, consolidando un modelo de colaboración entre la Administración, los centros de investigación y el sector privado para acelerar la aplicación práctica de la innovación.

Durante la jornada también se expusieron las experiencias desarrolladas por las compañías participantes y se analizaron las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes para reforzar la competitividad y la sostenibilidad de los territorios rurales y costeros.

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, calificó la inversión como "una digitalización con propósito", orientada a "cuidar nuestro medio ambiente, mejorar la gestión del agua y generar oportunidades para las empresas y autónomos del mundo rural y marino". Según afirmó, "proteger con tecnología cada uno de los puntos de nuestra Región, monitorizar el Mar Menor u optimizar el riego sabiendo las gotas precisas que se necesitan nos hará más sostenibles y más productivos".

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TriRuralTech forma parte de un proyecto coordinado por Extremadura en el que también participan Baleares, Cantabria y la Región de Murcia. En conjunto, el Gobierno de España financia la iniciativa con 5,7 millones de euros, el 75 % de un presupuesto global de 7,6 millones, mientras que las comunidades autónomas aportan la financiación complementaria.