Este es el estado de las playas de la Región de Murcia hoy: Consulta dónde hay bandera roja

Hoy miércoles, 1 de julio, comienza la época de peligro alto del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en el Mar (Plan Copla). Si tienes pensando pasar el día en la playa, consulta aquí el estado de la mar en toda la Región de Murcia.

En el día de hoy, las playas de Águilas, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar cuentan con bandera verde y, por lo tanto, son aptas para el baño.

En La Unión, en la playa del Lastre de Portmán, ondea la bandera amarilla, sinónimo de precaución.

Y, por último, en la playa del Mar de Cristal de Cartagena, el 1-1-2 notifica que el baño está prohibido, siendo la única playa de la Región de Murcia con bandera roja. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cartagena comunicaba esta misma mañana que ya había sido reabierta y era apta para el baño.