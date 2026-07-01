De qué mueren los murcianos: angina de pecho, infarto, ictus y cáncer de pulmón lideran el ranking

Cada día mueren en la Región de Murcia 34 personas y entre los motivos más frecuentes se encuentran las enfermedades oncológicas, con una tasa de 208,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes; seguidas de las del sistema circulatorio, con 196,7 casos por 100.000 personas; y las enfermedades respiratorias, con una incidencia de 90 muertes por casa 100.000 ciudadanos.

Las cifras de la comunidad coinciden con el mapa de fallecimientos a nivel nacional, en el que el cáncer repite por tercer año consecutivo como principal causa de muerte en España con un 26,4 % del total de defunciones, seguida de las provocadas por enfermedades cardiovasculares (25,7%) y las infecciones respiratorias (12,4%).

Estas son las principales conclusiones provisionales de la Estadística de Defunciones según Causa de Muerte 2025, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la que se extrae que los tumores de pulmón y de colon fueron los más letales, con 23.479 y 10.610 fallecimientos, respectivamente, aunque fue el de mama, con 6.839 muertes, el que más creció (2,7 %).

En 2025 fallecieron en la Región de Murcia un total de 12.258 personas, lo que representa un incremento del 4,7% en comparación con el año anterior.

Del total de decesos registrados en la comunidad, 6.306 correspondieron a hombres y 5.952 a mujeres, con una concentración de la mortalidad en las franjas de edad más avanzadas, especialmente a partir de los 75 años.

Los tumores de pulmón y de colon han sido los más letales

Por grupos de enfermedades, los tumores se posicionaron el pasado año como la principal causa de muerte en la Región, tras ocasionar 3.324 fallecimientos, un 6,2% más que el año anterior. El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón se situó a la cabeza de esta categoría al provocar 645 fallecimientos, seguido por el cáncer de colon (289 muertes) y el de páncreas (265 muertes).

La segunda causa con mayor incidencia fueron las enfermedades del sistema circulatorio, con un balance de 3.141 muertes. Dentro de este grupo, las enfermedades cerebrovasculares restaron la vida a 716 personas y el infarto agudo de miocardio provocó 318 bajas.

En tercer lugar, las enfermedades del sistema respiratorio provocaron 1.437 decesos, entre los que constan 363 casos por neumonía y 352 debido a enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

Sin embargo, si se entra en el detalle, del total de muertes registradas en 2025 en la Región de Murcia, las enfermedades isquémicas del corazón (angina de pecho o infarto) ocupan el primer puesto del ranking con 762 casos; le siguen las enfermedades cerebrovasculares (ictus o ataque isquémico transitorio) con 716 muertes; el cáncer de bronquios y pulmón con 643; la demencia con 609 fallecimientos; el alzheimer con 591; y la hipertensión con 560 muertes, entre otras.

Principales causas de muerte en 2025 en la Región de Murcia. / L. O.

Sobre la evolución que han sufrido las muertes por enfermedades en el último año analizado, el INE muestra que en la Región de Murcia la cifra de fallecidos por tumores ha aumentado un 4,9% entre 2024 y 2025, lo que representa el segundo mayor aumento por comunidades, solo superada por el Principado de Asturias, que crece un 7,8%.

Las muertes causadas por enfermedades del sistema circulatorio han descendido un 5,3% en este último año, la tercera mayor caída por autonomías por detrás de La Rioja (-7,6%) e Islas Baleares (-6,8%). Mientras que las relacionadas con el sistema respiratorio presentan un incremento del 18,7%, lo que supone el segundo mayor aumento por comunidades autónomas, únicamente superada por País Vasco, donde llegan a aumentar un 25,9%.

La Estadística de Defunciones según Causa de Muerte 2025 del Instituto Nacional de Estadística también ofrece datos sobre los motivos de defunción de los ciudadanos por sexo. Entre los hombres, las principales causas de fallecimiento fueron las enfermedades isquémicas del corazón (16.830 fallecidos), el cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988). En las mujeres, sin embargo, las más habituales fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).

Principales causas según el sexo Hombres Enfermedades isquémicas del corazón (16.830 fallecidos).

Cáncer de bronquios y pulmón (16.722).

Enfermedades cerebrovasculares (9.988). Mujeres Demencia (15.344 fallecidas).

Enfermedades cerebrovasculares (12.353).

Insuficiencia cardiaca (11.194).

Diferencias por territorios

Atendiendo a las principales causas de muerte, las mayores tasas por 100.000 habitantes de defunciones por tumores se registraron en Principado de Asturias (381,3), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2). Y las menores en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y en Comunidad de Madrid (192,0).

Las mayores tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio se dieron en Principado de Asturias (342,7), Galicia (330,7) y Aragón (313,4). Y las menores en la ciudad autónoma de Melilla (150,5), Comunidad de Madrid (162,5) e Islas Baleares (181,2).

Galicia presentó la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio (163,1), seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8). Por su parte las menores tasas se dieron en Islas Baleares, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).