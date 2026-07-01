Llevan a Fiscalía un proyecto agrícola en Mazarrón por presuntos delitos contra el medio ambiente

Un proyecto agrícola ejecutado casi por completo antes de superar los trámites ambientales y sin derechos de riego ha terminado en la Fiscalía. Ecologistas en Acción ha denunciado la transformación de unas fincas de Mazarrón, en el paraje de Cañadas del Romero, en una plantación de limoneros al considerar que las obras se llevaron a cabo pese a los informes desfavorables de distintas administraciones y sin contar, según sostiene la organización, con las autorizaciones exigidas por la legislación ambiental.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, también ha sido remitida a la Comunidad Autónoma, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ayuntamiento de Mazarrón. La organización ecologista reclama que se depuren responsabilidades y se informe de las posibles medidas sancionadoras adoptadas por la ejecución del proyecto. Los escritos fueron registrados el 5 de abril de 2026 y, según Ecologistas en Acción, todavía no han obtenido respuesta.

El origen del caso se remonta a marzo de 2016, cuando el Ayuntamiento de Mazarrón trasladó a la Dirección General de Medio Ambiente el proyecto para roturar las parcelas 81 y 82 del polígono 6, en el paraje de Cañadas del Romero, con el objetivo de implantar un cultivo de 6.500 limoneros.

La tramitación administrativa incorporó diversos informes sectoriales que cuestionaban la viabilidad de la actuación. Entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Segura advirtió que las parcelas "no se encuentran dentro de ningún perímetro regable autorizado" y, por tanto, "carecen de derechos de riego".

Por su parte, la Subdirección General de Política Forestal estableció expresamente que no podrían roturarse las zonas forestales existentes, entre ellas casi 39.000 metros cuadrados de espartizal repartidos entre ambas parcelas. Ese mismo departamento recordó además la existencia de un expediente sancionador previo por la instalación de un vallado que había destruido vegetación forestal sin autorización administrativa.

Un enclave para aves esteparias y rapaces

A esas objeciones se sumó un informe de la entonces Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), que alertó de la importancia del enclave para aves esteparias y rapaces. El documento advertía de que el proyecto no contemplaba la pérdida de zonas de nidificación, alimentación y campeo de distintas especies y concluía que las medidas previstas no evitaban los efectos negativos sobre la fauna.

Tras analizar toda la documentación, la Dirección General de Medio Ambiente resolvió el 8 de mayo de 2024 que la actuación podía generar efectos significativos sobre el medio ambiente y determinó que debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Sin embargo, el propio informe ambiental recoge que el proyecto ya estaba "ejecutado en su práctica totalidad" en junio de 2023. Según ese documento oficial, durante la ejecución se roturaron zonas forestales cuya conservación había sido impuesta por Política Forestal y también se incumplieron otras obligaciones, como mantener parte del terreno y del arbolado para favorecer la nidificación o realizar un seguimiento previo de la fauna.

El informe añade igualmente que la transformación de las parcelas en un cultivo de cítricos de regadío se produjo pese a que la CHS había reiterado que esos terrenos carecían de derechos de riego y que la solicitud de concesión para regularizar el aprovechamiento había sido denegada en noviembre de 2022.

Esa circunstancia tuvo además otra consecuencia administrativa. La resolución ambiental recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental impide tramitar la evaluación de proyectos que ya hayan sido ejecutados sin haberse sometido previamente a ese procedimiento, por lo que concluye que la actuación ya no podía ser objeto de una evaluación ambiental ordinaria.

A juicio de Ecologistas en Acción, los promotores decidieron ejecutar el proyecto pese a conocer los informes desfavorables y sin disponer de concesión para el aprovechamiento de agua, derechos de riego, una declaración de impacto ambiental favorable ni autorización para la roturación de terrenos forestales.

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Con esos antecedentes, la organización atribuye los hechos a una posible comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y solicita a las administraciones competentes que aclaren si han abierto expedientes o impuesto sanciones por la ejecución de unas obras que, según sostiene, se realizaron al margen del procedimiento ambiental y de las autorizaciones preceptivas.