Feijóo no se va de Murcia sin probar suerte en el Gato Negro

¿Y si toca? Eso debió pensar el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando pasó por delante de una de las administraciones de lotería más emblemáticas de Murcia, la del Gato Negro. No solo compró, sino que también pasó los décimos por el lomo de la talla del animal que da nombre al establecimiento, como marca la tradición, para llamar a la suerte.

El lunes llegó a la Junta Directiva Autonómica del PPRM celebrada en la Filmoteca Regional acompañado por el presidente del PP regional y jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, y por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y este martes se dio un paseo por el centro de la capital del Segura con la misma compañía. Gran Vía Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo y Trapería. Todo muy cerca de la sede de los 'populares'. No fueron pocos los vecinos con ganas de hacerse un selfi con el político por el que apostarán en las próximas elecciones.

López Miras, Feijóo y Pérez se dieron un paseo por Trapería, donde se encontraron con vecinos y viandantes. / Juan Carlos Caval

Su jornada empezó temprano, con una visita a la televisión autonómica para contar, más o menos, lo que dijo el día anterior. Acusó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de no convocar elecciones porque "tiene miedo a la verdad". Se quejó de que llevamos "tres años sin cuentas, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin leyes, sin reformas estructurales", además de estar "endeudados hasta las cejas" y sufriendo un "enorme incremento de impuestos". Repitió que el PSOE "tiene ya más imputados que diputados", destacando que la imputación de los 25 responsables de la SEPI evidencia la "gravedad" del momento. Hasta advirtió del riesgo de "ingeniería electoral" derivado de la Ley de Nietos y de la regularización de inmigrantes, criticando que el Gobierno adopte estas decisiones "de forma unilateral", "contra el derecho europeo" y "sin el consenso adecuado".

Advirtió del riesgo de "ingeniería electoral" derivado de la Ley de Nietos y de la regularización de inmigrantes

Tras presentar semejante escenario, normal que se lo llevaran para que le diera el aire y tomara un refrigerio en el Drexco, cafetería de toda la vida situada frente al Gato Negro. Todo le vino bien.

Antes de volver a Madrid, donde debe seguir pidiendo elecciones a Pedro Sánchez, el presidente López Miras y la alcaldesa Pérez le mostraron la empresa murciana Inbentus, referente internacional en fabricación de equipamientos médicos. Recibidos por el CEO, Rafael Valverde, y el cofundador de la compañía, Antonio Alarcón, recorrieron sus instalaciones de una empresa que nació en plena pandemia en respuesta a la necesidad urgente de ventiladores mecánicos para unidades de cuidados intensivos.

Han sido 24 horas en Murcia que le han cundido al presidente del PP, que se va habiendo designado a la alcaldesa de Murcia como candidata para las elecciones municipales de 2027, alabando las políticas de Fernando López Miras, criticando a Pedro Sánchez y, quién sabe si lo más importante, llevándose un buen pellizco en el bolsillo procedente del Gato Negro.