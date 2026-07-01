La falta de información protagoniza la primera jornada de la huelga regional de transportes en Murcia

La falta de información sobre la huelga de transportes es la protagonista en la primera jornada de las dos convocadas para este mes de julio en toda la Región. Francisco Tomás Muñoz, del Comité de Transporte de Murcia, indica que "solo nosotros hemos avisado a los usuarios de la huelga". Resalta que "muchos usuarios se han visto sorprendidos esta mañana por los servicios mínimos en el transporte, debido a la poca información emitida por la empresa y el Ayuntamiento de Murcia".

Asimismo, Muñoz considera que la implantación de los servicios mínimos "son abusivos, ya que limita nuestro derecho a la huelga", y que desde ayer que fracasó la reunión de mediación convocada este martes en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL), no han mantenido ningún nuevo contacto ni con la empresa, Monbus, ni con el Consistorio murciano.

La huelga que afirma que ha sido "secundada por el 100% de los trabajadores de toda la Región" también afecta en Murcia al tranvía, que funcionará con servicios mínimos al 60% en horas punta y con un 40% en horas valle.

Entre las reivindicaciones que exigen para llegar a un acuerdo con la empresa y poner fin a la huelga en el transporte, se incluye el reconocimiento de la categoría de conductor/a de tranvía. Además de una subida salarial del 2,9% ligada al IPC, calendarios con turnos que permitan la conciliación familiar, tres pagas extraordinarias, lo cual es reclamado desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Región de Murcia (FeSMC-UGT) como "mejoras sociolaborales básicas", las cuales llevan pidiendo 3 meses.

Asimismo, UGT convoca a toda la plantilla a participar en la manifestación del 2 de julio, de nueva a once de la mañana, con salida desde la Plaza Circular de Murcia, recorriendo Gran Vía, hasta llegar al Ayuntamiento de Murcia.

Las líneas de pedanías, las más afectadas

A la falta de información se le une los servicios mínimos, que, según Muñoz, está dejando numerosas quejas en los usuarios que acostumbran a utilizar los autobuses que conectan las pedanías con el centro de Murcia. "Por desgracias en estas líneas con mucha afluencia son las más afectadas, pero no tenemos más remedio que hacer esto", lamenta.

Estas líneas describe Muñoz que son la 26 que une El Palmar con Murcia, la 30 que conecta Los Ramos con Murcia; la 31 que da servicio a Beniel y pasa por El Raal y Alquerías antes de llegar a Murcia; la 36 que atraviesa Santomera, Cobatillas y la capital; la 44 que une Espinardo con Alcantarilla; y la 50 que va desde Algezares a Cabezo de Torres atravesando Murcia.

Francisco Ruipérez de la Plataforma en Defensa del Transporte Público en Murcia indica que los usuarios de pedanías se han visto afectados por los servicios mínimos debido a "no pueden evitar el uso de autobús" y denuncia que "la falta de información limita su capacidad de organizar el día". Por ello, cree que "el Ayuntamiento debería haber comunicado con tiempo que se iba a reducir el servicio a la mitad".

No obstante, critica que el Consistorio murciano "no ha querido informar de esto porque se trata de una mala noticia y que el aviso tendría que haber llegado este fin de semana junto con los horarios". Asimismo, señala que la huelga ha coincidido con el inicio del horario de verano en el servicio de autobuses con lo que ya se reducía de por sí el número habitual de viajes. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Murcia informan que no ha habido incidencias desde primera hora de la mañana.

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Ruipérez también subraya que "en Cartagena sí avisaron con tiempo a la ciudadanía", mientras que en Murcia denuncia que "los horarios llegaron anoche a las webs de las páginas de transporte".