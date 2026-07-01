La entrada del Mar Menor a la red IDISOM abrirá la puerta a nuevos fondos europeos y estatales para reforzar la investigación

La incorporación del nodo del Mar Menor a la futura infraestructura científica IDISOM no solo supone un reconocimiento a la capacidad investigadora de la Región de Murcia. También permitirá competir por nuevas líneas de financiación nacionales y europeas destinadas a fortalecer las infraestructuras de investigación marina.

El director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, explica que este es uno de los principales beneficios de formar parte del IDISOM. Según señala, la integración en la red facilitará el acceso a convocatorias estatales y a fondos europeos destinados tanto a mejorar los equipamientos existentes como a desarrollar nuevos proyectos científicos.

"Uno de los motivos por los que estábamos muy interesados en pertenecer a esta infraestructura es el acceso a financiación extra, que viene de fondos FEDER y de convocatorias del Estado que no podríamos obtener si no formáramos parte de ella", afirma.

Por otra parte, Caballero recuerda que la selección del nodo murciano se ha realizado sobre capacidades ya existentes y no sobre proyectos futuros. El Ministerio, explica, ha valorado únicamente los recursos actualmente disponibles en la Región, como laboratorios, embarcaciones, sistemas de monitorización o plataformas tecnológicas, dejando al margen infraestructuras aún pendientes de construcción.

A partir de esa base, la futura incorporación de nuevos equipamientos permitirá seguir ampliando las capacidades del nodo y optar a nuevas inversiones. "Lo que ha valorado el Ministerio es lo que ya tenemos; después podremos seguir creciendo", aclara.

El responsable autonómico considera que esa financiación reforzará la posición de la Región en investigación marina y permitirá mantener actualizadas unas infraestructuras que estarán abiertas a la comunidad científica nacional e internacional.

Un año de trabajo para lograr un sitio en la futura red

La incorporación del nodo del Mar Menor a la futura IDISOM ha sido el resultado de un proceso iniciado hace aproximadamente un año, cuando el Ministerio de Ciencia invitó a las comunidades autónomas interesadas a presentar sus propuestas para integrarse en la nueva infraestructura distribuida de observación marina.

Según explica Antonio Caballero, no todas las candidaturas han superado la evaluación. Cada territorio debía acreditar medios científicos suficientes, capacidad tecnológica y una propuesta sólida para incorporarse a la futura red. "No todo el mundo ha entrado. Había que presentar los medios de los que se dispone, los objetivos que se persiguen y lo que se pretende hacer", señala. Tras varios meses de reuniones técnicas, la Región encargó a Campus Mare Nostrum la elaboración de la candidatura, que finalmente fue aceptada entre los nodos seleccionados.

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La infraestructura continúa ahora en una fase inicial de organización. Los mecanismos de acceso, la gobernanza y la evaluación de proyectos serán definidos por los órganos científicos que se constituyan durante los próximos meses. Caballero explica que las solicitudes serán valoradas por comités científicos independientes, responsables de priorizar los proyectos de mayor calidad y garantizar un uso competitivo y transparente de los recursos disponibles.