Defensa saca a subasta pública electrónica el Cuartel de Carraclaca de Lorca y un solar en Cartagena

El Ministerio de Defensa ha sacado a subasta pública electrónica dos propiedades en la Región de Murcia, una en Lorca y otra en Cartagena, dentro de un lote de 17 inmuebles repartidos por distintas comunidades autónomas, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El inmueble de mayor envergadura en la Región es el situado en el “Acuartelamiento Carraclaca”, en Lorca, que cuenta con una superficie registral de 688.484,00 metros cuadrados. Su precio de licitación en primera subasta es de 1.456.177,11 euros, mientras que el de licitación en segunda asciende a 1.310.559,40 euros.

Además, Defensa subasta en Cartagena un solar en la calle Mar Adriático 6 y 8, con una superficie registral de 1.473,00 metros cuadrados y un precio de licitación en primera subasta de 68.646,88 euros.

En total, el Ministerio de Defensa ha sacado a subasta pública electrónica 17 propiedades repartidas en distintas comunidades autónomas. Estos inmuebles, locales y solares desocupados están valorados en 4,77 millones de euros en su conjunto y se venden por el procedimiento de concurso entre personal militar y civil al servicio del Ministerio de Defensa. Algunos de ellos salen en primera subasta y otros ya están en la tercera.

Los precios de licitación van desde los 30.000 euros a los 2,4 millones de euros. Las propiedades se distribuyen en comunidades como Galicia y Castilla y León, donde se encuentran la mayor parte de ellas, la Región de Murcia, Aragón, País Vasco, Barcelona y Madrid.

Según publica el BOE, el plazo para la presentación de ofertas, en sede electrónica, se iniciará desde el día siguiente a la publicación, es decir, mañana, y finalizará a las 00:00 horas del día 7 de septiembre de 2026. El texto señala que no se permitirá ninguna proposición con posterioridad a dicho plazo.

La convocatoria de los concursos se tramita por Resolución de la Directora Gerente del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), María Ángeles Cano Díaz, y la lista de los mismos se ha publicado en el BOE por parte del Ministerio que dirige Margarita Robles.

Para participar en cada concurso debe garantizarse un 4 por ciento del precio de salida más alto de las viviendas por las que se licite. Según el propio portal de INVIED, el orden de prioridad de los concursantes viene determinado por parámetros como la situación administrativa, antigüedad, cargas familiares y proposición económica de los concursantes.

Parque de Material, en León, y Campo de tiro de Quart, en Girona

De entre los inmuebles también destaca uno en el “Parque de material”, en León, que cuenta con una superficie de 2.033,00 metros cuadrados y cuyo precio de licitación en primera subasta es de 2.399.323,15 euros. No obstante, si esta quedara desierta, el precio de licitación en segunda subasta sería de 2.159.390,84 euros.

También es reseñable por la cantidad de metros cuadrados una parcela en el Campo de tiro de Quart, en Gerona. Cuenta con una superficie registral de 400.000,00 metros y su precio de licitación en tercera subasta es de 143.856,00 euros, mientras que en la cuarta es de 129.470,40 euros.

Cinco inmuebles en Ferrol y cuatro en Valladolid

En Ferrol (La Coruña) son cinco los inmuebles que se subastan. Cuatro de ellos están localizados en la calle Marqués de Santa Cruz 4-6. Se trata de los bajos 2, 5, 7 y 8, con superficies entre 47 y 95 metros cuadrados y cuyos precios de salida en primera subasta son, respectivamente: 27.450,28; 43.588,20; 30.693,52 y 43.409,33 euros.

El quinto inmueble de Ferrol está situado en la calle Ejército Español número 5, bajo 3, con 62,40 metros cuadrados y un precio de licitación en primera subasta de 31.375,97 euros.

Valladolid es otra de las provincias donde Defensa ha sacado a subasta más inmuebles, un total de cuatro. Uno de ellos es un local en el Paseo de Zorrilla, 67. Se trata de un sótano de 78,78 metros y un precio de salida en tercera subasta de 36.336,36 euros.

Los otros tres de Valladolid son los siguientes: dos sótanos en la calle Padre Francisco Suárez 23 y 25, de 133,62 y 99,22 metros cuadrados, respectivamente, cuyos precios de licitación son ya en tercera subasta de 69.442,87 y 54.921,21 euros. El cuarto local es un bajo en la calle San Quirce, de 87,52 metros cuadrados y un precio de salida en primera subasta de 75.889,44 euros.

Cataluña cuenta con un inmueble en subasta. Se trata de un local en la calle Comandante Oliba 9-11, bajo 2, con una superficie registral de 162,57 metros cuadrados y un precio ya en tercera subasta de 79.199,14 euros.

El Ministerio de Defensa subasta solo un inmueble en Madrid, en el Paseo de los Lanceros 2, planta 1ª, con 106,81 metros cuadrados y un precio de licitación, que ya está en la tercera subasta, de 76.618,63 euros.

A ellos se añaden otros como el local en calle Flandes 14, bajo 1, en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), con una superficie registral de 47,13 metros cuadrados y un precio de licitación, ya en tercera subasta, de 51.393,84 euros y en cuarta, de 46.254,46 euros.

Finalmente, sale a la venta en tercera subasta un local en la calle Jorge Manrique 1, en Zaragoza, de una superficie registral de 164,53 metros cuadrados y un precio de licitación de 82.725,46 euros.