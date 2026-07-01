Colegios, institutos y escuelas de idiomas de la Región pierden a los auxiliares de conversación para el próximo curso

Los colegios, institutos y escuelas de idiomas de la Región de Murcia perderán la figura de los auxiliares de conversación el próximo curso 2026-2027. Esto supone que en las clases ya no estarán los 270 profesionales que venían apoyando en la enseñanza de inglés, francés, alemán, italiano y chino a los alumnos murcianos y que tenían un papel destacado complementando al trabajo de los propios docentes.

La Consejería de Educación y Formación profesional de la comunidad no ha considerado la opción de inscribirse en el nuevo programa publicado por el Ministerio de Educación, lo que lleva a Murcia a quedarse fuera de este proyecto junto a las comunidades populares de Madrid, Andalucía y Galicia. Los que sí podrán seguir beneficiándose del papel de los auxialiares de conversación serán los estudiantes de las 13 comunidades autónomas que sí que se han inscrito: Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, y Canarias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se han adherido al Programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España 2026-2027.

El objetivo de este programa es reforzar la enseñanza de lenguas extranjeras en los centros educativos sostenidos con fondos públicos mediante la incorporación de hablantes nativos como apoyo al profesorado.

Discrepancias entre ministerios

Las dudas sobre la continuidad de los auxiliares de conversación surgieron el pasado mes de marzo, cuando La Opinión adelantó que estaban en el aire los cerca de 300 que funcionaban en la Región de Murcia por las discrepancias entre los ministerios de Educación y de Trabajo sobre la figura de estos profesionales y si estos debían seguir como becarios o ser dados de alta en la Seguridad Social.

Tras la puesta en común, el Ministerio de Educación consensuó con el Ministerio de Trabajo y Economía Social una nueva convocatoria para definir las actividades propias de los auxiliares de conversación extranjeros. De este modo quedó claro que su función es asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, siempre bajo la supervisión de un profesor titular.

Educación afirma que desde el inicio de los trabajos preparatorios de la nueva convocatoria, mantuvo, a través de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, una comunicación permanente con las comunidades autónomas para favorecer su incorporación al programa. Así, el 4 de mayo, durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, se les informó del calendario previsto y se puso a su disposición un equipo técnico para resolver posibles dudas.

Posteriormente, se concedió un plazo hasta el 22 de mayo para que las autonomías comunicaran formalmente su voluntad de participar. Las únicas que no comunicaron su participación dentro del plazo habilitado fueron la Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia.

El Ministerio apunta que Madrid trasladó formalmente su solicitud de incorporación mediante correo electrónico el 17 de junio, una vez finalizado el plazo, por lo que tras analizar la situación, el Ministerio respondió mediante correo electrónico el 25 de junio indicando que dicha incorporación no resultaba viable al comprometer el normal desarrollo del procedimiento y los plazos previstos.