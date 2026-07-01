CCOO se reúne en la Asamblea Regional con representantes institucionales y ANIMUR para reforzar la protección de los animales y mejorar la formación policial.

Durante el encuentro se analizó la aplicación práctica de la legislación vigente en materia de protección animal y la necesidad de dotar a las administraciones y a los cuerpos de Policía Local de herramientas que permitan ofrecer una respuesta más eficaz, homogénea y coordinada ante situaciones de maltrato, abandono o riesgo para los animales.

Como resultado de la reunión, los asistentes acordaron impulsar varias líneas de trabajo conjuntas. Entre ellas, destaca la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas, CCOO, ANIMUR y otros profesionales especializados, con el fin de analizar las necesidades existentes y proponer soluciones técnicas y organizativas.

Asimismo, se planteó la organización de jornadas formativas dirigidas a las Policías Locales y a otros profesionales con competencias en esta materia, abordando aspectos jurídicos, operativos y de coordinación interinstitucional para garantizar una aplicación eficaz de la legislación sobre protección y bienestar animal.

Otro de los compromisos adquiridos fue trabajar en el impulso de un protocolo regional de actuación, que sirva como documento de referencia para unificar criterios de intervención, definir procedimientos comunes y mejorar la coordinación entre Policías Locales, servicios veterinarios, administraciones públicas y entidades de protección animal.

Desde CCOO se destacó que la especialización de los agentes y la existencia de protocolos claros constituyen herramientas fundamentales para garantizar una actuación profesional, eficaz y con plena seguridad jurídica. En este sentido, la organización sindical reiteró su compromiso de colaborar activamente en todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la formación de los profesionales y la protección efectiva de los animales.

Los participantes valoraron muy positivamente el clima de colaboración mantenido durante la reunión y coincidieron en la importancia de seguir avanzando desde el diálogo y la cooperación institucional. Asimismo, manifestaron su voluntad de mantener nuevos encuentros para desarrollar las líneas de actuación acordadas y convertir estos compromisos en medidas concretas que repercutan en una mejor protección del bienestar animal y en un servicio público de mayor calidad.

CCOO considera que la protección del bienestar animal requiere no solo de una legislación adecuada, sino también de recursos suficientes, formación especializada y una coordinación efectiva entre todas las administraciones implicadas, elementos imprescindibles para garantizar una aplicación real y eficaz de la normativa.