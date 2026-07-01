La Arrixaca estrena el primer exoesqueleto pediátrico de la Región de Murcia: "Para mi hija poder ponerse de pie es alucinante"

Karla Santacruz, una niña de 4 años de edad de Murcia diagnosticada de atrofia muscular espinal, se ha convertido en una de las primeras pacientes en beneficiarse de las ventajas del primer exoesqueleto pediátrico adquirido por la Región de Murcia para complementar los tratamientos de rehabilitación en la Sanidad pública.

El nuevo equipo se encuentra ya operativo en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde menores con problemas de movilidad, alteraciones de la marcha o parálisis cerebral se pueden beneficiar por primera vez de este sistema, en el que la Comunidad Autónoma ha invertido más de 270.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

El exoesqueleto pediátrico es un dispositivo robótico diseñado para ayudar a los niños con discapacidades motoras a mejorar la movilidad y, en algunos casos, su capacidad para caminar.

Además, el sistema se adapta al cuerpo del menor completamente de forma no invasiva a través de una interfaz física y proporciona soporte y asistencia en los movimientos, lo que hace que los exoesqueletos pediátricos sean utilizados tanto en terapias de rehabilitación como en la vida diaria para permitir a los niños una mayor independencia y mejorar con ello su calidad de vida.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, que ha visitado este miércoles el gimnasio del servicio de Rehabilitación de la Arrixaca para conocer el funcionamiento del nuevo robot que viene funcionando desde hace unos meses, explica que está adaptado para poder ofrecer terapia a menores de entre 3 y 14 años y que espera que se puedan beneficiar de él unos diez niños al año.

El exoesqueleto está dirigido a pacientes pediátricos con parálisis cerebral, alteraciones de la marcha o atrofia muscular espinal (como es el caso de Karla), permitiéndoles incorporarse de forma segura y caminar gracias al sistema de ajuste a las propias piernas del paciente, lo que les implica en su propia rehabilitación, mejorando también su bienestar y calidad de vida.

La jefa del Servicio de Rehabilitación de la Arrixaca, María Monteagudo, señala que la llegada del exoesqueleto al hospital ha sido “todo un hito” y aunque la experiencia inicial “no ha sido fácil”, algunos profesionales se han formado específicamente para poder ofrecer estas nuevas terapias en la Región de Murcia.

Monteagudo afirma que “lo ideal sería que todos los niños con problemas de marcha pudieran utilizarlo”, aunque está limitado a determinadas situaciones y edades, ya que hay que tomar unas mediciones muy exhaustivas de cada paciente para adaptarlo a él.

“El tratamiento no es curativo, pero mejora la marcha de los niños con atrofia muscular o parálisis cerebral, aportándoles además otros beneficios además de los músculo esqueléticos, como son mejoras a nivel respiratorio e intestinal, así como a nivel óseo, ayudándoles también mentalmente a sentirse mejor”, apunta la jefa de Rehabilitación del hospital de El Palmar.

“Para ella ponerse de pie es alucinante, está deseando que llegue el día de la terapia”

Este miércoles estaba en Rehabilitación de la Arrixaca Marina, madre de Karla Santacruz, quien la acompaña cada semana a sus sesiones con el exoesqueleto pediátrico.

La niña está diagnosticada deseando atrofia muscular espinal desde el nacimiento, lo que le impide ponerse de pie y caminar. “Llevamos entre dos y tres meses viniendo y para ella poder ponerse de pie es alucinante, está deseando que llegue el día de la terapia”, afirma su madre.

En este tiempo dice que han notado la mejoría de la niña, “se encuentra muy bien y estamos notando el cambio” gracias a este nuevo servicio que complementan con otras terapias.

El modelo de exoesqueleto que ha adquirido el Hospital Virgen de la Arrixaca es el exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, un robot desarrollado por la empresa Marsi-Bionic junto a investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El primero que se comercializó fue incorporado a final del año 2021 por la Fundación Nipace de Guadalajara, que atiende a niños con parálisis cerebral, y fue presentado en su momento por el entonces ministro de Ciencia Pedro Duque.