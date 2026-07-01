Antelo asume la Portavocía del Grupo Mixto y denuncia que Torre Pacheco no puede seguir siendo pasto de la inmigración ilegal

José Ángel Antelo ha asumido hoy formalmente la Portavocía del Grupo Mixto en la Asamblea Regional de Murcia, mientras que Virginia Martínez ejercerá como portavoz adjunta. Ambos afrontan esta nueva etapa con el compromiso de situar la seguridad ciudadana, el control de la inmigración ilegal y la defensa de los intereses de la Región de Murcia como prioridades de su acción parlamentaria.

Coincidiendo con el inicio de esta nueva etapa, Antelo ha denunciado que “del verano pasado a esta fecha, nada ha cambiado en Torre Pacheco”, donde, según ha afirmado, los vecinos continúan padeciendo graves problemas de inseguridad. “Se siguen pegando palizas a nuestros mayores. Se sigue atemorizando especialmente a las mujeres. Hemos visto machetazos, martillazos y situaciones que hace apenas unos años eran impensables en Torre Pacheco”, ha afirmado.

Para Antelo, “la inmigración ilegal y masiva está generando un caldo de cultivo insoportable para quienes únicamente quieren vivir con tranquilidad y seguridad”, por lo que ha reclamado un cambio radical en la política migratoria. En este sentido, ha defendido la expulsión de todas las personas que permanezcan en España de forma ilegal y también de aquellos inmigrantes que, habiendo entrado legalmente, “rechacen adaptarse a nuestras leyes, a nuestras costumbres o pretendan imponer formas de vida incompatibles con la igualdad entre hombres y mujeres y con los valores de nuestra sociedad”.

Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Antelo ha reiterado que deben ser atendidos en sus países de origen, “cerca de sus familias, de su cultura y de su entorno”, rechazando el actual modelo de distribución entre comunidades autónomas. Asimismo, ha criticado el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Baleares, al considerar que “no basta con trasladar los centros de menores a las afueras de las ciudades”, ya que, a su juicio, esa medida “mantiene el mismo modelo y sigue ejerciendo un efecto llamada”. En este sentido, ha defendido que la única solución pasa por impedir que esos menores permanezcan en España y por destinar los recursos a que sean atendidos en sus países de origen, evitando además “el drama humanitario que convierte el Mediterráneo en un cementerio para miles de personas”.

El nuevo portavoz del Grupo Mixto ha asegurado que desde la Asamblea Regional seguirá defendiendo “las políticas que devuelvan la seguridad a las calles y garanticen el derecho de los españoles a vivir tranquilos”, y ha advertido de que “la corrección política nunca puede estar por encima de la protección de los ciudadanos”.

“La política está para resolver los problemas reales de la gente y no para esconderlos. Ese será nuestro compromiso desde la Portavocía del Grupo Mixto”, ha concluido