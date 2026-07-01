80 años de la tragedia del C4

El 27 de junio de 1946, la Armada perdía por accidente un submarino, el C4, en el transcurso de unas maniobras navales que se estaban desarrollando al norte de la isla de Mallorca.Ese submarino, con base en Cartagena, había salido de este arsenal unos días antes, en compañía de otros dos submarinos, su gemelo C2 y el General Mola, y tres unidades de superficie, los destructores Churruca, Alcalá Galiano y Lepanto.

Tras salir todos ellos de Cartagena (no solo los submarinos estaban basados aquí, también los destructores), se dirigieron hacia el Mar Balear, haciendo durante el tránsito diversos ejercicios que se prolongarían varias jornadas, atracando unos días después los 3 submarinos en la Base Naval de Sóller, situada a poniente de la isla de Mallorca, mientras los tres destructores hacían lo propio al otro extremo, en la bahía de Alcudia.

Lo previsto en este tipo de maniobras era que los submarinos deberían tratar de atacar a los destructores, simulando que les lanzaban un torpedo cada uno, ejercicios que se estaban desarrollando con total normalidad, hasta que llega una fecha que habría de resultar fatídica, el 27 de junio de 1946. Ese día, a la hora convenida, las 08,30 de la mañana, los tres submarinos citados abandonan Sóller, mientras los tres destructores salían de Alcudia, yendo al encuentro los unos de los otros. En el transcurso de aquella mañana, en torno al mediodía, y cuando prácticamente se estaban dando por concluidos los ejercicios del día y se disponían a regresar todos a puerto, uno de los submarinos, el C4, mientras realizaba la siempre arriesgada maniobra de subir a cota periscópica, su comandante —el Capitán de Corbeta Francisco Reina Carvajal— no se percató de la presencia en sus inmediaciones de uno de los destructores, el Lepanto, que terminó embistiendo al submarino, provocándole una gran brecha en el casco y la consiguiente vía de agua. La fuerza del impacto sería de tal magnitud que el submarino se fue irremisiblemente al fondo del Mediterráneo, donde desde ese día reposa para siempre sobre el lecho marino, a 1.500 metros de profundidad, albergando en su interior a los 44 tripulantes que ese día se encontraban a bordo, y que desde entonces se hallan realizando lo que los submarinistas conocemos como ‘patrulla eterna’.

Hijo y nieto del tripulante de dos tripulantes del submarino siniestrado, que participaron en los actos de homenaje. / D.Q.C.

Instantes después de producirse el impacto, el destructor Lepanto emitió un SOS indicando que se dirigía urgentemente a puerto con una gran vía de agua, que igualmente hacía peligrar su flotabilidad, mientras los otros dos submarinos y los dos destructores intentaban encontrar algún superviviente, sin éxito, apareciendo tras horas de rastreo tan solo la pata de una silla de madera de la cámara de oficiales, con la que meses después se elaboraría el marco para una foto del submarino, y que hoy se conserva en la Sala Histórica del Arma Submarina, en Cartagena.

Desde entonces, cualquier submarino de la Armada que transita por la zona, al encontrarse sobre la vertical del pecio, aminora por un momento su marcha, rezándose un responso y arrojando una corona de flores al mar, operación que se realiza sea cual sea la época del año, aunque siempre por estas fechas, coincidiendo con el aniversario, se suele hacer un acto de mayor calado. En esta ocasión, y para conmemorar la cifra ‘redonda’ que supone ese 80 aniversario, la pasada semana se celebró en las instalaciones que la Armada posee en Sóller un emotivo acto de homenaje, que ha congregado a un buen número de octogenarios, hijos todos ellos de tripulantes —algunos llegados expresamente desde diversos puntos de la Península, donde reside la mayoría—, que vivieron una emotiva jornada acompañados de otros familiares no tan directos (sobrinos, nietos, etc.), ofrenda que se realizó justo en el muelle desde el que por última vez zarpó el submarino C4 para no volver jamás. Para darle mayor realce al acto, se desplazó desde Cartagena a Sóller una pequeña comisión de la Flotilla de Submarinos de Cartagena, encabezada por el propio Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, Vicealmirante Alejandro Cuerda, que es además actualmente el submarinista de mayor categoría en activo.

MIembros de la delegación de Cartagena, que asistieron al homenaje del C4, en Sóller, con la hija del fallecido Bayona, que muestra el gorro de su padre, y la nieta del cabo primero / D.Q.C.

Del mismo modo, se desplazaron también desde Cartagena, entre otros, el Jefe de la Flotilla, Capitán de Navío Alfonso Carrasco, a quien acompañaban su Jefe de Estado Mayor, Capitán de Fragata Jorge Garrido, quien casualmente es nieto de uno de los 44 tripulantes, y el Suboficial Mayor del Arma Submarina, José Miguel García. Igualmente, durante la jornada anterior se impartió una conferencia monográfica que incluyó imágenes y vídeos inéditos del submarino C4, así como un pormenorizado relato de los hechos, que despertó un inusitado interés por parte de Diego Quevedo, colaborador de este diario y consejero delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval de Madrid, hasta el extremo de que varios oyentes hubieron de permanecer de pie por falta de plazas de asiento.

La Armada, con este gesto, consigue no solo recordar a esos 44 hombres que en su día escribieron un triste capítulo de nuestra historia, ofreciendo sus vidas en la mar por su patria, en el más estricto y absoluto cumplimiento del deber, sino también difundir los hechos mediante conferencias, que se tienen previsto impartir en los próximos meses por más lugares, entre las que sobresale San Pedro del Pinatar, en cuyo Casino se volverá a impartir este viernes, 3 de julio, por ser naturales de esa localidad 2 de las 44 víctimas del naufragio.